Sophie Turner retira demanda contra Joe Jonas por retención de sus hijas

No obstante, la polémica creció cuando Turner presentó una demanda contra Jonas por retener los pasaportes de las niñas, y alegó que el artista escondió los pasaportes de las pequeñas para que ella no pudiera viajar a Gran Bretaña con las niñas. Ante esto, los representantes del intérprete señalaron que las menores no podían salir del país debido a una orden del tribunal que llevaba el divorcio de las celebridades.

"Después de múltiples conversaciones con Sophie, Joe inició el proceso de divorcio en Florida, ya que Florida es la jurisdicción apropiada para el caso. Sophie sabía que Joe iba a solicitar el divorcio. El Tribunal de Florida ya emitió una orden que restringe a ambos padres la reubicación de los niños. Sophie recibió esta orden el 6 de septiembre de 2023, hace más de dos semanas", reza un comunicado emitido por el representante de Joe a People.

Retiro de la demanda

Luego de conseguir un acuerdo sobre la custodia de las pequeñas, Sophie y Joe han continuado su proceso de divorcio.

Según medios locales, ambos llegaron recientemente a un nuevo acuerdo en su separación, por lo que la actriz de la serie Game of Thrones no considera lógico que la querella que interpuso continúe, por lo que -con el consentimiento de ambos- la misma fue retirada.

People reseñó que un juez aprobó la desestimación de la misma.

También se pudo conocer que este nuevo paso no ha ocasionado que las partes deban asumir un gasto extra en el proceso de divorcio. Además, ambos establecieron un plan de crianza en el que tendrán el mismo peso, obligaciones y responsabilidades con las niñas.

El acuerdo preliminar al que llegaron en 2023 destacó las festividades que las hijas de las estrellas pasarían con cada uno.

"En los documentos de la corte, se establecen los días que las niñas pasarán con cada uno de sus padres desde ahora hasta inicios del próximo año, estableciendo que las entregarán al otro en un lugar de conveniencia para ambos. De esta manera, del 8 al 21 de octubre las niñas estarán con su madre, cuando regresarán a Nueva York para pasarán a manos de su padre hasta el 2 de noviembre, con quien permanecerán hasta el 22 de noviembre, y así sucesivamente", reseñó la revista ¡HOLA!.

Los detalles del nuevo no han sido develados.

Actualmente, ambos han decidido seguir adelante con el rumbo de sus vidas, y no cerrarse a la oportunidad de un nuevo amo. Recientemente se pudo conocer que Joe ha estado compartiendo con la modelo Stormi Bree; mientras que Sophie ha sido vista con el aristócrata Peregrine Pearson.