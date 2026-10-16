viernes 16  de  octubre 2026
SÉPTIMO ARTE

Estrenan tráiler de "Forty Love", primera película del hijo de Victoria y David Beckham

La película está dirigida por Pierre-Ange Carlotti, reconocido fotógrafo de moda, y la banda sonora está a cargo de 070 Shake y Johan Lenox

Romeo Beckham, hijo de David y Victoria Beckham, en una escena del filme Forty Love.&nbsp;

Romeo Beckham, hijo de David y Victoria Beckham, en una escena del filme "Forty Love". 

Captura de pantalla/Youtube/Studiocanal
Por Sofía Calvo

MIAMI.- Romeo Beckham se prepara para debutar en la gran pantalla con Forty Love, la primera película en la que el hijo de Victoria y David Beckham se estrena como actor. El filme se estrena en un mes, y este 16 de octubre se ha estrenado el primer tráiler del largometraje.

El segundo hijo del exfutbolista y la diseñadora de moda protagoniza el filme junto con Paul Kircher (Animal Kingdom), Guillaume Canet (Sink or Swin) y Benjamin Voisin (The Stranger).

Lee además
La soprano argentino-estadounidense Alexandra Marie.
MÚSICA

Soprano Alexandra Marie presenta el álbum "A la Vida y al Amor"
Islandia

Islandia: el gran viaje por carretera

La película está dirigida por Pierre-Ange Carlotti, reconocido fotógrafo de moda; cuenta con un cameo de Catherine Deneuve y con la banda sonora a cargo de 070 Shake y Johan Lenox, informó la agencia EFE.

El guion fue escrito por Carlotti junto a Gaëlle Macé.

Tráiler

En el avance publicado se puede ver a Paul Kircher dando vida a Sacha Gallo, una estrella del tenis abiertamente gay. Sin embargo, su participación en un importante torneo de la disciplina se ve condicionada por la llegada de Beckham, quien interpreta a otro tenista y supone un importante rival.

Su llegada hace que Gallo dude sobre la competición, la ambición y sobre sí mismo.

"Por primera vez, se enfrenta a un oponente de una naturaleza completamente diferente: el amor. Una fuerza tan estimulante como desestabilizadora, y mucho más peligrosa que cualquier cosa que haya enfrentado en la cancha", reseña la sinopsis de la producción.

Las escenas de Romeo aparecen subtituladas pues es el único miembro del reparto que no habla francés.

Temas
Te puede interesar

Trasladan a Sean "Diddy" Combs de prisión tras informe de presunto trato preferencial

Latin Billboard 2026 anuncia categoría elegida por los fans

Laura Bozzo reaparece tras hospitalización de emergencia: "De esta momia no se libran"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

 María Corina Machado habla con la comunidad venezolana exiliada en Panamá, 23 de mayo de 2026.
DECLARACIONES

María Corina Machado lanza advertencia sobre Alejandro Betancourt y revela qué podría pasar con Delcy Rodríguez

La alcaldesa Christi Fraga durante la presentación del Estado de la Ciudad de Doral.
Estado de la Ciudad

Christi Fraga habla del temor migratorio en Doral y del impacto en los comercios

Pleno de la Comisión de Miami Beach. 
DUDA LEGAL

Miami Beach busca frenar el precedente que permitiría torres de 519 pies bajo la Ley Live Local

Celebración del 41 aniversario de Radio Mambí.
ANIVERSARIO

Radio Mambí celebra 41 años y toma nuevo impulso en Miami

Kevin Cabrera, embajador de EEUU en Panamá.(Departamento de Estado).
ACLARATORIA

¿Llegarán 600 soldados de EEUU a Panamá? Esto respondió el embajador

Te puede interesar

Lluvias y tormentas amenazan la región.
TIEMPO INESTABLE

Frente frío traerá lluvias, fuertes ráfagas y oleaje peligroso al sur de Florida este fin de semana

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
 María Corina Machado habla con la comunidad venezolana exiliada en Panamá, 23 de mayo de 2026.
DECLARACIONES

María Corina Machado lanza advertencia sobre Alejandro Betancourt y revela qué podría pasar con Delcy Rodríguez

 James Uthmeier, fiscal general de Florida, hace pública su demanda. 
INTERACTÚAN DEPREDADORES

Depredadores en internet: Florida demanda a Discord por fallas de seguridad

La alcaldesa Christi Fraga durante la presentación del Estado de la Ciudad de Doral.
Estado de la Ciudad

Christi Fraga habla del temor migratorio en Doral y del impacto en los comercios

Ron DeSantis, gobernador de Florida, devela estatua de Colón en Naples. 
LEGADO

DeSantis devela estatua de Cristóbal Colón por el 250 aniversario de América