Estrenan tráiler de "Forty Love", primera película del hijo de Victoria y David Beckham

Romeo Beckham, hijo de David y Victoria Beckham, en una escena del filme "Forty Love".

MIAMI.- Romeo Beckham se prepara para debutar en la gran pantalla con Forty Love, la primera película en la que el hijo de Victoria y David Beckham se estrena como actor. El filme se estrena en un mes, y este 16 de octubre se ha estrenado el primer tráiler del largometraje.

El segundo hijo del exfutbolista y la diseñadora de moda protagoniza el filme junto con Paul Kircher (Animal Kingdom), Guillaume Canet (Sink or Swin) y Benjamin Voisin (The Stranger).

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La película está dirigida por Pierre-Ange Carlotti, reconocido fotógrafo de moda; cuenta con un cameo de Catherine Deneuve y con la banda sonora a cargo de 070 Shake y Johan Lenox, informó la agencia EFE.

El guion fue escrito por Carlotti junto a Gaëlle Macé.

Tráiler

En el avance publicado se puede ver a Paul Kircher dando vida a Sacha Gallo, una estrella del tenis abiertamente gay. Sin embargo, su participación en un importante torneo de la disciplina se ve condicionada por la llegada de Beckham, quien interpreta a otro tenista y supone un importante rival.

Su llegada hace que Gallo dude sobre la competición, la ambición y sobre sí mismo.

"Por primera vez, se enfrenta a un oponente de una naturaleza completamente diferente: el amor. Una fuerza tan estimulante como desestabilizadora, y mucho más peligrosa que cualquier cosa que haya enfrentado en la cancha", reseña la sinopsis de la producción.

Las escenas de Romeo aparecen subtituladas pues es el único miembro del reparto que no habla francés.