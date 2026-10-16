viernes 16  de  octubre 2026
POLÉMICA

Trasladan a Sean "Diddy" Combs de prisión tras informe de presunto trato preferencial

NBC News informó además que Combs gozaba de ciertos privilegios en Fort Dix, como acceso a teléfonos celulares y a bebidas alcohólicas no autorizadas

El productor y músico estadounidense Sean Diddy Combs llega a la sala de prensa de los MTV Video Music Awards en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, el 12 de septiembre de 2023.

El productor y músico estadounidense Sean "Diddy" Combs llega a la sala de prensa de los MTV Video Music Awards en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, el 12 de septiembre de 2023.

AFP/Angela Weiss

NUEVA YORK.- El rapero y productor musical Sean "Diddy" Combs, preso en Estados Unidos por delitos relacionados con prostitución, fue trasladado de cárcel tras reportes de prensa sobre una presunta pelea y trato preferencial.

Combs, de 56 años, pasó de la prisión de Fort Dix, en Nueva Jersey, a Allenwood Low, en el vecino estado de Pensilvania, informó el viernes a la AFP una portavoz de la Oficina Federal de Prisiones.

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POLÉMICA

Hospitalizan en prisión a Sean "Diddy" Combs tras sufrir lesión en la cabeza

Ambas son prisiones federales masculinas de baja seguridad, pero Allenwood Low alberga a unos 1.000 reclusos, frente a los cerca de 4.000 de Fort Dix.

Medios estadounidenses informaron que Combs recibió atención hospitalaria por una lesión en la cabeza tras una pelea con otro preso el pasado fin de semana.

En septiembre, NBC News informó además que Combs gozaba de ciertos privilegios en Fort Dix, como acceso a teléfonos celulares y a bebidas alcohólicas no autorizadas.

Según ese medio, otros reclusos cocinaban y limpiaban para él, además de proporcionarle masajes de estilo chino.

La Oficina Federal de Prisiones no explicó las razones del traslado.

"Por motivos de privacidad, seguridad y protección, no comentamos las condiciones de reclusión de ninguna persona bajo nuestra custodia, incluidas las razones de un traslado", declaró una portavoz.

Condena

Combs cumple una condena federal impuesta en 2025 tras un juicio muy mediatizado que examinó los maratones sexuales que organizaba, en los que participaban prostitutos, su exnovia Casandra Ventura y otra mujer no identificada.

Un jurado lo absolvió de los cargos más graves, tráfico sexual y asociación ilícita, pero lo declaró culpable de dos cargos por trasladar personas entre distintos estados con fines de prostitución.

Está previsto que Combs salga de prisión en marzo de 2028.

FUENTE: Con información de AFP

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