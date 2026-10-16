viernes 16  de  octubre 2026
MÚSICA

Latin Billboard 2026 anuncia categoría elegida por los fans

El artista que reciba la mayor cantidad de votos se convertirá en el primer ganador del premio Artista de los Fans, el cual será entregado durante la velada

La cantante colombiana Karol G actúa en el escenario de Coachella durante el Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2026 en Indio, California, el 12 de abril de 2026.&nbsp;

La cantante colombiana Karol G actúa en el escenario de Coachella durante el Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2026 en Indio, California, el 12 de abril de 2026. 

AFP/ Valerie Macon
Por Sofía Calvo

MIAMI.- Los Latin Billboard 2026 han anunciado una nueva categoría en la que los fanáticos tendrán el poder de elegir al ganador: Artista de los Fans.

Dicha nominación se disputará entre los cinco principales finalistas de la noche; es decir, las estrellas con más nominaciones en la premiación. De esta manera, Fuerza Regida, Karol G, Peso Pluma, Prince Royce y Tito Double P, se disputan dicho galardón.

Lee además
El cantante mexicano Cristian Castro. 
RECONOCIMIENTO

Premios Latin Billboard reconocen la trayectoria de Cristian Castro
La banda Fuerza Regida.
MÚSICA

Latin Billboard otorga a Fuerza Regida el Premio Vanguardia

Las votaciones ya están abiertas en Telemundo.com/vota y puede participar cualquier persona, a partir de los 13 años o más, que residan en Estados Unidos, el Distrito de Columbia y Puerto Rico, según las reglas oficiales.

Los fanáticos deberán cumplir con una serie de requisitos que le permitirá emitir hasta 10 votos diarios usando una cuenta de Google y otros 10 más diarios a través de un perfil de NBCUniversal.

Cada seguidor tendrá la oportunidad de dar a su artista favorito un total de 20 votos al día entre ambas opciones.

Las votaciones cerrarán el jueves 22 de octubre a las 7 p.m. ET.

El artista que reciba la mayor cantidad de votos se convertirá en el primer ganador del premio Artista de los Fans, el cual será entregado durante la velada.

Ceremonia

Los Latin Billboard 2026 se celebrarán el jueves 22 de octubre y se transmitirán en vivo por Telemundo y Peacock a partir de las 8 p.m. ET.

La ceremonia tendrá lugar en el James L. Knight Center en Miami.

“Con 17 menciones, Peso Pluma lidera este año la lista de finalistas de los Premios Billboard, incluyendo en las categorías de Artista del Año y “Hot Latin Song” Canción del Año. Le siguen Tito Double P con 15 menciones, entre ellas Artista del Año y Global 200 Canción Latina del Año; Fuerza Regida con 12, incluidas Artista del Año y Global 200 Artista Latino del Año; Karol G con nueve, entre ellas Artista del Año y Gira del Año; y Prince Royce con ocho, incluidas Artista Tropical del Año, Solista y Canción Tropical del Año”, reseña la revista Billboard.

Temas
Te puede interesar

Rubén Blades, Lenny Tavárez, Tito Nieves y Grupo Duelo se suman a los Latin Billboard

Laura Bozzo reaparece tras hospitalización de emergencia: "De esta momia no se libran"

Chucho Valdés regresa a Nueva York para celebrar sus 85 años

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Fotografía de archivo del 19 de julio de 2018 del actor estadounidense RJ Mitte durante la alfombra roja del estreno de la cuarta temporada de la serie de televisión Better Call Saul en San Diego (Estados Unidos).  
DUELO

Confirman causa de muerte del actor RJ Mitte, famoso por su rol en "Breaking Bad"

El secretario de Estado, Marco Rubio, durante un acto a principios de septiebre.
DEPARTAMENTO DE ESTADO

EEUU sanciona al Banco Internacional de Comercio de Cuba por servicios a Irán

La alcaldesa Christi Fraga durante la presentación del Estado de la Ciudad de Doral.
Estado de la Ciudad

Christi Fraga habla del temor migratorio en Doral y del impacto en los comercios

 María Corina Machado habla con la comunidad venezolana exiliada en Panamá, 23 de mayo de 2026.
DECLARACIONES

María Corina Machado lanza advertencia sobre Alejandro Betancourt y revela qué podría pasar con Delcy Rodríguez

Pleno de la Comisión de Miami Beach. 
DUDA LEGAL

Miami Beach busca frenar el precedente que permitiría torres de 519 pies bajo la Ley Live Local

Te puede interesar

 María Corina Machado habla con la comunidad venezolana exiliada en Panamá, 23 de mayo de 2026.
DECLARACIONES

María Corina Machado lanza advertencia sobre Alejandro Betancourt y revela qué podría pasar con Delcy Rodríguez

Por ILIANA LAVASTIDA
 James Uthmeier, fiscal general de Florida, hace pública su demanda. 
INTERACTÚAN DEPREDADORES

Depredadores en internet: Florida demanda a Discord por fallas de seguridad

La alcaldesa Christi Fraga durante la presentación del Estado de la Ciudad de Doral.
Estado de la Ciudad

Christi Fraga habla del temor migratorio en Doral y del impacto en los comercios

Ron DeSantis, gobernador de Florida, devela estatua de Colón en Naples. 
LEGADO

DeSantis devela estatua de Cristóbal Colón por el 250 aniversario de América

El presidente Donald Trump.
Estrategia electoral

El plan de Trump para movilizar el voto republicano en Florida