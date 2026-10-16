Latin Billboard 2026 anuncia categoría elegida por los fans

La cantante colombiana Karol G actúa en el escenario de Coachella durante el Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2026 en Indio, California, el 12 de abril de 2026.

MIAMI.- Los Latin Billboard 2026 han anunciado una nueva categoría en la que los fanáticos tendrán el poder de elegir al ganador: Artista de los Fans.

Dicha nominación se disputará entre los cinco principales finalistas de la noche; es decir, las estrellas con más nominaciones en la premiación. De esta manera, Fuerza Regida, Karol G, Peso Pluma, Prince Royce y Tito Double P, se disputan dicho galardón.

Las votaciones ya están abiertas en Telemundo.com/vota y puede participar cualquier persona, a partir de los 13 años o más, que residan en Estados Unidos, el Distrito de Columbia y Puerto Rico, según las reglas oficiales.

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Los fanáticos deberán cumplir con una serie de requisitos que le permitirá emitir hasta 10 votos diarios usando una cuenta de Google y otros 10 más diarios a través de un perfil de NBCUniversal.

Cada seguidor tendrá la oportunidad de dar a su artista favorito un total de 20 votos al día entre ambas opciones.

Las votaciones cerrarán el jueves 22 de octubre a las 7 p.m. ET.

El artista que reciba la mayor cantidad de votos se convertirá en el primer ganador del premio Artista de los Fans, el cual será entregado durante la velada.

Ceremonia

Los Latin Billboard 2026 se celebrarán el jueves 22 de octubre y se transmitirán en vivo por Telemundo y Peacock a partir de las 8 p.m. ET.

La ceremonia tendrá lugar en el James L. Knight Center en Miami.

“Con 17 menciones, Peso Pluma lidera este año la lista de finalistas de los Premios Billboard, incluyendo en las categorías de Artista del Año y “Hot Latin Song” Canción del Año. Le siguen Tito Double P con 15 menciones, entre ellas Artista del Año y Global 200 Canción Latina del Año; Fuerza Regida con 12, incluidas Artista del Año y Global 200 Artista Latino del Año; Karol G con nueve, entre ellas Artista del Año y Gira del Año; y Prince Royce con ocho, incluidas Artista Tropical del Año, Solista y Canción Tropical del Año”, reseña la revista Billboard.