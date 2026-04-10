Stefano Gabbana renuncia a presidencia de Dolce & Gabbana

Los diseñadores de moda italianos Stefano Gabbana (izquierda) y Domenico Dolce saludan al público al final de la presentación de las creaciones de Dolce & Gabbana para la colección prêt-à-porter masculina Primavera-Verano 2026, en el marco de la Semana de la Moda de Milán, en Milán, el 21 de junio de 2025.

ROMA.- Stefano Gabbana, uno de los cofundadores de la casa de moda italiana Dolce & Gabbana (D&G), dimitió de su puesto de presidente pero conserva sus funciones creativas, indicó este viernes el grupo en un comunicado. Según un documento oficial, el nuevo presidente de la casa de moda es su director general, Alfonso Dolce, hermano de Domenico Dolce, cofundador de D&G.

"El grupo Dolce & Gabbana, en el marco de un proceso natural de evolución de su organización y de su gobernanza, confirma la dimisión de Stefano Gabbana de sus funciones" dentro de las sociedades del grupo "desde el 1 de enero de 2026", precisó la empresa.

CINE Omara García convierte la poesía en película con "Estrella de cine"

"Estas dimisiones no tienen incidencia alguna en las actividades creativas que Stefano Gabbana realiza para el grupo", agregó D&G.

Gabbana, de 63 años, fundó la marca con Domenico Dolce (su pareja en aquel entonces) en 1985. Según Bloomberg, primer medio que reveló la información, renunció en diciembre.

Stefano Gabbana también estaría estudiando qué opciones tiene en cuanto a su participación del 40% en la empresa, inmersa en un nuevo ciclo de negociaciones con sus acreedores bancarios para refinanciar 450 millones de euros (525 millones de dólares) de deuda, según Bloomberg.

"Respecto a la deuda, la sociedad no tiene de momento nada que declarar, las negociaciones con los bancos siguen su curso", subrayó el grupo este viernes.

Cambios

Muchas casas de moda están bajo presión por la crisis que atraviesa el mercado del lujo.

Domenico Dolce y Stefano Gabbana aparecieron en público tras un desfile de prêt-à-porter femenino de la marca, a finales de febrero durante la Semana de la Moda de Milán.

Ambos forman uno de los dúos de diseñadores más prósperos del sector, con creaciones inspiradas en las raíces sicilianas de Dolce que han lucido estrellas como Madonna o Monica Bellucci.

FUENTE: AFP