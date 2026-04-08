Anitta y Shakira anuncian "Choka choka", su primera colaboración musical

MIAMI.- Anitta y Shakira se unen en Choka choka, una colaboración musical que verá luz el 9 de abril. El anuncio fue hecho por ambas artistas en una publicación conjunta de una carta de tarot que muestra a las cantantes latinas cubiertas con una gran pluma.

La intérprete brasileña reaccionó al anuncio con: "No tienen idea lo feliz que estoy de anunciar esta colaboración de mi álbum EQUILIBRIVM".

ESCENA Lo que presenta la escena en Miami esta semana

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Por su parte, Shakira manifestó su emoción por el proyecto y compartió la portada de la canción y dedicó unas palabras en portugués, manifestando que la canción es increíble y que encantará.

"No tienen idea de la música que tenemos juntas”, dijo.

Choka choka es el segundo sencillo del próximo álbum de Anitta, EQUILIBRIVM, el cual llega a las plataformas musicales el 16 de abril.

El sábado, Anitta debutará en Saturday Night Live.