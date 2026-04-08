Ministro holandés afirma que no tienen previsto prohibir entrada a Kanye West

En esta foto de archivo tomada el 9 de febrero de 2020, Kanye West asiste a la Fiesta de los Óscar de "Vanity Fair" luego de la 92 entrega anual en el Centro de Artes Escénicas Wallis Annenberg en Beverly Hills.

MIAMI.- Por el momento, no hay planes para prohibir la entrada del rapero Kanye West , también conocido como Ye, a los Países Bajos , según declaró un ministro el miércoles, después de que el Reino Unido le impusiera la prohibición por sus anteriores declaraciones antisemitas.

El ministro neerlandés de Asilo y Migración, Bart van den Brink, afirmó que para prohibir la entrada al país a alguien, debe existir un posible peligro para el orden público o un riesgo para la seguridad nacional.

ESCENA Lo que presenta la escena en Miami esta semana

"Una vez que tenga dicha información, actuaré en consecuencia. Según la información de la que dispongo actualmente, no tengo indicios de que se pueda aplicar una prohibición de entrada en este caso", declaró el ministro en un comunicado enviado a la AFP.

Ye tiene previsto ofrecer conciertos en los Países Bajos los días 6 y 8 de junio.

El miércoles, el gobierno británico anunció que no le permitiría la entrada al país, lo que llevó a los organizadores del festival en el que iba a ser cabeza de cartel a cancelar el evento de julio.

El rapero, caído en desgracia, había solicitado permiso para viajar al Reino Unido, pero su solicitud fue denegada con el argumento de que su presencia no sería beneficiosa para el bien público, según confirmó una fuente del gobierno británico.

West, cuya última actuación en Gran Bretaña fue como cabeza de cartel del festival de Glastonbury en 2015, ha sido duramente criticado por hacer comentarios antisemitas y expresar admiración por Adolf Hitler.

Antisemitismo

En mayo de 2025, lanzó una canción titulada Heil Hitler, meses después de anunciar la venta de una camiseta con una esvástica en su sitio web.

La canción fue censurada por las principales plataformas de streaming. Posteriormente, el rapero estadounidense expresó su arrepentimiento por su conducta, atribuyéndola a su trastorno bipolar.

La gira de regreso de West por Europa ya había generado controversia antes del escándalo en Gran Bretaña. En Francia, el alcalde de Marsella declaró que el rapero "no era bienvenido" para un concierto previsto allí en junio.

FUENTE: AFP