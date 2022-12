Sundance devela programación y regresa a la presencialidad

LOS ÁNGELES.- Documentales que abordan la sexualidad y la fama a través de las historias personales de figuras como la actriz y supermodelo Brooke Shields y el cantante Little Richard están entre los destaques del Festival de Cine de Sundance , cuyos organizadores anunciaron su programación este miércoles, 7 de diembre.

La programación de esta edición incluye producciones de estrellas de la talla de Anne Hathaway, Emilia Clarke, Jason Momoa y Chiwetel Ejiofor.

Otro de los destaques es el regreso de la actriz británica Emilia Jones con dos producciones propias al primer festival que reprodujo su protagónico Coda, que se coronó con el Óscar a la Mejor película del año.

Historias con otra perspectiva

A nivel documental, Sundance trae Pretty Baby: Brooke Shields, que cuenta la historia de la súper modelo y actriz que alcanzó la fama a los 12 años, y reflexiona sobre la objetificación, sexualización y mercantilización de mujeres y niñas.

Judy Blume Forever retrata como el trabajo de ficción para jóvenes de la escritora estadounidense Judy Blume fue atacado por su contenido sexual y lenguaje ofensivo en los años 1980, lo que la hizo oponerse a la censura y prohibición de libros.

"Ambas producciones muestran las tendencias que hemos visto en los últimos años de trabajo biográfico lo que permite a los espectadores a revaluar la historia y mirarla desde otra perspectiva", señaló John Nein, programador jefe de Sundance.

De forma similar The Disappearance of Shere Hite sigue a la pionera autora feminista Shere Hite, quien fue obligada a esconderse de la opinión pública tras severas críticas luego de que su libro The Hite Report (1976) sobre el orgasmo femenino se convirtiera en una publicación de ventas masivas y provocara efectos de una revolución sexual.

El documental Little Richard: I Am Everything aborda por su parte los orígenes del extravagante astro del rock 'n' roll que renunció a la homosexualidad y se abrazó al cristianismo antes de fallecer.

"Las producciones ofrecen una oportunidad de enganchar con la historia de una forma muy diferente a través de la vida de una figura del mundo de las artes y la cultura", dijo Nein.

Otro tópico en la programación es la producción sobre mujeres iranianas.

El documental Joonam y las películas The Persian Version y Shayda exploran historias de mujeres en Irán y sus diáspora justo cuando el país es sacudido por protestas por su estrictas reglas sobre cómo las mujeres deben vestirse.

Constelación de estrellas

Los astros de Hollywood volverán en persona al festival después de dos años de ruedas de prensa virtuales.

La protagonista de Game of Thrones, Emilia Clarke, comparte pantalla con Ejiofor en The Pod Generation, una sátira social de un futuro cercano en la que una empresa ha inventado un útero desmontable que permite a las parejas compartir su embarazo.

Hathaway y Thomasin McKenzie protagonizan Eileen, que trata sobre una joven secretaria que trabaja en una prisión y que se hace amiga de un glamuroso consejero con un oscuro secreto.

La estrella de Aquaman, Jason Momoa, narra un documental sobre las profundidades oceánicas y una misteriosa organización que planea extraer metales del lecho marino.

Emilia Jones regresa con los dramas Cat Person, una adaptación de la famosa historia de la revista New Yorker, y Fairyland, basada en el libro sobre la crisis del SIDA en San Francisco.

El Festival de Cine de Sundance se celebra entre el 19 y el 29 de enero de 2023.

FUENTE: AFP