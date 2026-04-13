lunes 13  de  abril 2026
CINE

"Super Mario Galaxy" se mantiene líder en taquilla al alcanzar 628 millones de recaudación

La recaudación de la película de animación inspirada en la saga de videojuegos se divide en 308 millones de dólares en Norteamérica y 320 millones en el resto de mercados

La estadounidense Brie Larson se une a Chris Pratt, Anya Taylor-Joy y Jack Black en el elenco de voces de Super Mario Galaxy: La película, una animación con imágenes generadas por computadora que será lanzada en abril próximo.

La estadounidense Brie Larson se une a Chris Pratt, Anya Taylor-Joy y Jack Black en el elenco de voces de Super Mario Galaxy: La película, una animación con imágenes generadas por computadora que será lanzada en abril próximo.

Captura de Pantalla/Nintendo/YouTube

MIAMI.- La nueva película de Super Mario se mantiene por segunda semana consecutiva como líder de taquilla, suma 256 millones de dólares de recaudación y alcanza los 628 millones en todo el mundo, consolidándose como el mayor éxito de cine de 2026, según datos de la web Box Office Mojo.

La recaudación de la película de animación inspirada en la saga de videojuegos se divide en 308 millones de dólares en Norteamérica —Estados Unidos y Canadá— y 320 millones en el resto de mercados.

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La venta de entradas ha caído un 48 % respecto a la primera semana de estreno, pero este sigue siendo un buen resultado para una superproducción de esta magnitud, según señala Variety.

Tras dos semanas en cartelera, la franquicia ha conseguido superar a la película más taquillera del año Project Hail Mary (Proyecto Salvación) que acumula 510 millones de recaudación en todo el mundo desde su estreno el 20 de marzo. Este film se mantiene en el segundo puesto de la película más vista en Norteamérica.

El estreno de The Super Mario Galaxy Movie (Super Mario Galaxy: La película) —que recaudó 372 millones de dólares en su primera semana en todo el mundo— batió varios récords: es el quinto mejor estreno de la historia para una película de animación y el cuarto mejor para un lanzamiento de un estudio de Hollywood, solo superado por Zootopia 2 (Zootrópolis 2), Moana 2 (Vaiana 2) y Super Mario -sin ajustar inflación-, según datos de Hollywood Reporter.

Taquilla

The Drama, la película protagonizada por Robert Pattison y Zendaya, se mantiene en tercer puesto en Estados Unidos y Norteamérica con 30 millones recaudados, y alcanza una recaudación total de 42 millones en todo el mundo.

La única película que entra en la lista de más vistas esta semana es You, Me & Tuscany, una comedia romántica dirigida por Kat Coiro, que ha recaudado 9 millones de dólares en todo el mundo, principalmente en Estados Unidos y Canadá (8 millones).

La película de animación Hoppers cierra el listado de las películas más vistas y acumula 354 millones de recaudación en todo el mundo, de los que 157 son en Norteamérica y 197 en el resto del mundo

FUENTE: EFE

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