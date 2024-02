Surge nueva disputa entre Yailin La Más Viral y su madre

"Tengo más de 25 días que no la veo. Yo estuve con ella desde el día cero, mientras su madre trabajaba. Es injusto que no la pueda ver, pero al final de cuentas ella es su mamá, pero ella sabe que di todo, yo duré con ella día y noche, yo era la que la cuidaba y dormía conmigo", comentó.

La mujer también habló sobre cómo presuntamente a Yailin le afectaba viajar a Miami para trabajar de la mano de 6ix9ine. "La forma de la cara (de mi hija) era como de me tengo que ir (y) aguantar todo. Ella ha cambiado", agregó.

Conflicto con el rapero

Wanda Díaz también manifestó que supo por las redes sociales que Yailin había sido arrestada en Estados Unidos tras una discusión con Daniel Hernández, nombre de pila del artista.

"Me puse muy mal. Pensé muchas cosas, me sentí muy afectada, soy su madre. Me comuniqué con mi abogado metimos una querella; me sentí impotente, es mi hija, es mujer, es madre”.

Además señaló que los abusos por parte del rapero hacia su hija han sido constantes, por lo que sintió que era su obligación presentar la denuncia en su contra. "Yo relaté la vez del bautizo (cuando) se armó una discusión, una pelea (entre ellos), yo me metí y él me empujó".

Dijo que en Punta Cana también hubo un conflicto. "Los de seguridad no hicieron nada. Llamamos al 911 y hay un video en la redes".

Alegó que no acudió a la audiencia debido a que había sido operada unos días antes, y desmintió que le ofrecieron dinero para no presentarse. "Tenía cuatro días de operada, bastante dolor. Tenía 5 días sin comer, tenía depresión; le dije a mi abogado que me hiciera una llamada y por eso no pude asistir. Nadie me ofreció dinero y no acepté dinero de nadie. Lo que pasó no tiene precio porque es mi hija".

Aseguró que aunque la relación con Yailin se encuentra fracturada en este momento, ella confía en que las autoridades de República Dominicana harán justicia en su nombre.

"Todavía creo en la justicia de mi país, hay mucha pruebas".