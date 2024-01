Revelan detalles sobre demanda que interpuso mamá de Yailin a Tekashi 6ix9ine

Matías Santiago aseguró que Wanda Díaz, madre de la cantante y rapera, está dispuesta a llegar hasta lo último en el caso de violencia. "Ella va con todo, ella no va doblegarse, ella va a darle a todo con el proceso", dijo el locutor.

Estas declaraciones ocurren, luego de que el Ministerio Público del Distrito Nacional de República Dominicana emitiera una orden de arresto contra Daniel Hernández, mejor conocido como Tekashi 6ix9ine.

"La fiscal Ana Andrea Villa Camacho, titular de la Dirección Nacional Contra la Violencia de Género del Ministerio Público, ejecutó contra el imputado la orden de arresto judicial número 0273-2023, emitida por la jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, por estar implicado en hechos de violación a la Ley 24-97 sobre Violencia de Género e Intrafamiliar. La autorización judicial se produjo a solicitud de la Dirección Nacional de Violencia de Género del Ministerio Público", informó el ente judicial.

Wanda Díaz narró en el programa Alofoke radio show (YouTube) las presuntas agresiones físicas de Tekashi 6ix9ine hacia ella y su hija.

"Una vez (Yailin y Tekashi estaban discutiendo); él me golpeó porque me metí, porque golpeó a mi hija, y me tiró al piso; los de seguridad no hicieron nada. Le dije que no golpeara a mi hija y él siguió. Me metí y me dio durísimo también", relató la mamá de Yailin.