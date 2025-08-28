jueves 28  de  agosto 2025
Adela Micha sobre entrevista a Christian Nodal: "Nadie lo obligó a hablar"

Adela confirmó que el encuentro con el cantante fue ameno y respetuoso, y negó que Nodal llegara a un acuerdo económico para acceder a la entrevista

Christian Nodal y la periodista mexicana Adela Micha.

Christian Nodal y la periodista mexicana Adela Micha.

Captura de pantalla/Youtube/La Saga
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- La entrevista que le concedió Christian Nodal a la periodista mexicana Adela Micha continúa siendo tema de conversación. Y a su regreso a Ciudad de México, tras unas vacaciones en Europa, la comunicadora fue cuestionada sobre las declaraciones del cantante y la polémica que desató.

Durante el encuentro, la prensa le preguntó si Nodal podría tomar alguna acción legal en su contra debido a la controversia desatada, a lo que Micha respondió:

“No creo (que me demande), no sé por qué si nadie lo obligo a hablar. Yo pedí una entrevista, él me la dio y nadie lo obligó a hablar”, comentó.

Sin ánimos de querer dar mayores detalles a la prensa al respecto, Adela confirmó que el encuentro con el cantante fue ameno y respetuoso. "Yo siempre busco a mis entrevistados, lo había buscado y se dio la ocasión; muy amable, muy cariñoso”.

Adela aprovechó el momento para negar que Nodal haya llegado a un acuerdo económico para acceder a la entrevista. "Para nada, de dónde sacan esas cosas. La verdad, no lo sé, yo me fui de viaje".

Los medios también quisieron saber si Adela ha tratado de tener algún acercamiento a Cazzu como parte de un espacio para su derecho a réplica; sin embargo, la periodista informó que se encuentra en unos días de descanso y que al volver al trabajo, lo hará.

"No la he buscado, pero ahora que regresé la buscaré".

Adela Micha aseguró que en su canal de YouTube dará más detalles sobre la entrevista con Nodal.

