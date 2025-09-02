Belinda anuncia misterioso dueto femenino

MIAMI.- Belinda continúa sumando proyectos a su agenda musical y reveló que prepara un nuevo dueto femenino que ella misma definió como: “el dueto de las chicas superpoderosas”. Y aunque no confirmó con quién será, las especulaciones apuntan a que podría tratarse de una colaboración con Cazzu, con quien ya ha mostrado cercanía.

La cantante contó que recientemente estuvo en Puerto Rico, donde grabó un video con Sebastián Yatra y Gente de Zona, cuyo lanzamiento está previsto para septiembre. Además, vivió un momento inolvidable al subir al escenario con Bad Bunny en uno de sus conciertos, donde ambos bailaron juntos frente a miles de asistentes.

Recientemente, también sorprendió en la gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran de Shakira, donde dejó un momento inolvidable en el Estadio GNP Seguros al interpretar junto a la cantante colombiana el tema Día de Enero.

Sobre esta nueva colaboración femenina, Belinda destacó: “Viene un dueto súper importante que mañana voy a ir al estudio a grabar y va a ser el dueto para mí de las chicas superpoderosas. Creo que eso también va a cambiar mucho el concepto de cómo se han hecho las canciones en México, sobre todo las colaboraciones entre mujeres, que es más importante apoyarnos entre mujeres.”

Alianza con Cazzu

El rumor sobre una posible alianza con Cazzu creció luego de que la rapera argentina revelara que tenía pendiente una reunión con Belinda, lo que ha generado gran expectativa entre sus fans.

Para la intérprete de Egoísta, este proyecto representa no solo una apuesta musical, sino también un mensaje de sororidad y empoderamiento dentro de la industria, donde históricamente han prevalecido las rivalidades.

Mientras tanto, Belinda mantiene una agenda intensa con lanzamientos musicales, colaboraciones y su faceta actoral, pues próximamente interpretará a la emperatriz Carlota en una producción televisiva, consolidando su versatilidad artística.