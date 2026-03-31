Demandan a Taylor Swift por presunta infracción de marca

Taylor Swift asiste a la 67.ª edición de los Premios Grammy el 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles, California.

MIAMI.- La artista Maren Wade interpuso una demanda contra Taylor Swift por infracción de marca registrada. En la querella, Wade sostiene que el nombre del álbum de la estrella pop, The Life of a Showgirl, es similar al de su marca registrada desde 2015 Confessions of a Showgirl y viola la propiedad intelectual.

El espectáculo de Wade es un show itinerante que narra las aventuras de una artista moderna.

Billboard sostiene que Swift intentó registrar el título del álbum, pero los esfuerzos fueron rechazados por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos a causa de la probabilidad de confusión con la marca de Maren Wade.

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Acciones

En los documentos de la demanda, presentada el lunes 30 de marzo, Wade también sostiene que ha surgido confusión entre los seguidores pues se cree que hay conexión entre The Life of a Showgirl y Confessions of a Showgirl.

A su juicio esto ha repercutido en un daño comercial para su espectáculo, caso contrario con Swift a quien señala de tener mayor escala en la industria musical mundial.

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"Ahora, Wade está presentando reclamos por infracción de marca registrada y competencia desleal contra Swift, su compañía TAS Rights Management, Universal Music Group (UMG) y la subsidiaria de merchandising de este último, Bravado. La demanda busca daños financieros no especificados y una orden judicial que detenga la venta de productos relacionados con The Life of a Showgirl, incluidos ropa, artículos de bebida, velas y cepillos para el cabello", reseña Billboard.

No obstante, destaca que los reclamos se centran en las ventas de productos relacionados con el álbum y no con las composiciones que lo integran.

"La demandante, como artista, respeta el derecho de Taylor Swift a la expresión creativa, y nada en esta acción lo cuestiona", reza la demanda.