Surgen rumores de posible divorcio entre Jennifer López y Ben Affleck

Jennifer Lopez y Ben Affleck llegan al estreno de "This Is Me... Now: A Love Story" el martes 13 de febrero de 2024, en el Teatro Dolby en Los Ángeles.

"Ben Affleck ha llegado a un punto de ruptura con Jennifer López y se ha mudado de la casa que comparten, dice una fuente en exclusiva a In Touch. "La escritura está en la pared: se acabó", afirma el informante. "Se dirigen al divorcio y, por una vez, ¡(Ben) no tiene la culpa!"", publicó el medio.

Distanciamiento entre Jennifer López y Ben Affleck

Asimismo, el sitio web trajo a colación la ausencia de Ben Affleck en diversos eventos a los que ha asistido Jennifer López, como fue el caso de la reciente gala del Met.

"Los fanáticos han notado que Ben y Jennifer han pasado cada vez más tiempo separados en las últimas semanas. El actor no asistió a la Met Gala con su esposa el pasado 6 de mayo, a pesar de su importante cargo como co-presidente del evento. La excusa oficial de Ben para perderse la Met Gala fue que estaba ocupado filmando The Accountant 2, pero la fuente de In Touch dice que decidió dejarlo todo por su matrimonio con la cantante", indicó el portal.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jennifer Lopez (@jlo)

"Ahora se está centrando en su trabajo y en sus hijos. Ben ya se mudó y probablemente tendrán que vender la casa de sus sueños que estuvieron buscando durante dos años. Nunca dejarán de amarse, pero ella no puede controlarlo y él no puede cambiarla. No hay forma de que hubiera durado”, declaró dicha fuente.

Por otra parte, In Touch Weekly informó que el problema central de matrimonio está vinculado con la perspectiva que manejan ambos artistas con respecto a la fama y lo mediático.

"Un problema constante en la relación de la pareja fueron las diferentes formas en que manejaban el centro de atención, con Jennifer abrazando la atención de los medios y Ben rehuyéndole. En el documental de J.Lo The Greatest Love Story Never Told, la estrella de Air admitió: “Al volver a estar juntos, dije: 'escucha, una de las cosas que no quiero es una relación en las redes sociales'. No es justo preguntar. Es como si te fueras a casar con el capitán de un barco y dijeras: 'bueno, no quiero el agua'. Estamos tratando de aprender a llegar a un acuerdo”", reportó el medio.

Hasta ahora, ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto.