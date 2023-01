Suspenden película biográfica de Madonna

Los detalles de la producción ya habían avanzado, y Julia Garner había sido seleccionada para dar vida a la cantante. Sin embargo, aunque no hay confirmación sobre si se retomará la película, Madonna no descarta que al culminar su tour se reinicie la producción.

El biopic había sido anunciado en 2020, pero fue en 2022 cuando se activaron los preparativos. Entonces se pudo conocer que Madonna había elaborado dos borradores de guiones que englobaban grandes periodos de su vida personal y profesional.

Asimismo, se había confirmado que Diablo Cody, guionista de Juno, coescribiría la historia.

“Tengo un guion muy largo y se me ha hecho difícil recortarlo. Lo he estado reduciendo pero es como amputar alguna de mis extremidades. He tenido una vida extraordinaria, tengo que hacer una película asombrosa. También fue una decisión preventiva porque muchas personas estaban intentando hacer películas sobre mí, sobre todo hombres misóginos. De modo que me levanté y dije, ‘Nadie va a contar mi historia más que yo’”, dijo la cantante a Variety en julio de 2022.

