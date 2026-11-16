El alcalde de Hialeah, Bryan Calvo, muestra las nuevas motos Harley Davidson, adquiridas por la ciudad.

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, durante el anuncio.

MIAMI.- El Departamento de Policía de Hialeah, en el condado Miami-Dade, anunció este lunes 16 de noviembre un operativo de seguridad para la temporada navideña que aumentará la presencia de agentes en la ciudad los siete días de la semana hasta Año Nuevo. En el mismo acto presentó sus nuevas motocicletas Harley-Davidson adquiridas para reforzar el control del tránsito.

El jefe de la policía local, George Fuente, dijo en rueda de prensa en la zona centros comerciales de Hialeah de la 49 calle, que la iniciativa reunirá oficiales de patrulla, unidades caninas, equipos de respuesta comunitaria, agentes motorizados, la unidad de conducción agresiva y personal encubierto.

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Los oficiales estarán en las principales zonas comerciales, centros de compras, vías de tránsito y vecindarios residenciales.

“Nuestra misión es sencilla. Prevenir el crimen antes de que ocurra”, afirmó Fuente.

El jefe policial explicó que en esta temporada aumentan el tráfico y la afluencia a los centros comerciales, y con ellos las oportunidades para cometer delitos.

“Queremos que aquellas personas que tengan intenciones de cometer delitos en esta ciudad sepan que la Policía estará siempre alerta”, dijo.

Nuevas motocicletas Harley-Davidson para la unidad motorizada

El Departamento de policía de Hialeah adquirió 12 nueva motos. Según Fuente, las motocicletas permitirán mejorar la movilidad de los oficiales, reforzar la vigilancia del tránsito y mantener más presencia policial en las zonas de mayor congestión.

“Estas nuevas motocicletas representan una importante inversión en nuestro departamento y en nuestra capacidad para servir a nuestra comunidad”, señaló.

Por su parte, el alcalde Bryan Calvo indicó que las unidades están en servicio desde este lunes.

Calvo explicó que la Ciudad antes tenía las motocicletas en arrendamiento (leasing) y que ahora optó por comprarlas. “Estamos viendo que a largo plazo vamos a ahorrar dinero con motos nuevas compradas que las vamos a mantener nosotros”, dijo.

Con esta compra, la unidad motorizada suma cinco agentes, según Fuente.

Cuánto costaron las motos de la Policía de Hialeah

“El 13 de octubre, el Concejo Municipal de Hialeah ratificó, por seis votos a favor y ninguno en contra —con un concejal ausente—, la orden de compra de 12 motocicletas policiales Harley-Davidson Road Glide 2026 a TMCAA, Inc., que opera como Alligator Alley Harley-Davidson. El monto máximo aprobado fue de $359.362,68, equivalente a unos $29.947 por unidad, incluidos los equipos policiales, la instalación de accesorios y los trámites de título, licencia y registro.”

En la misma sesión, el Concejo aprobó hasta $60.000 para reparación y mantenimiento de las motocicletas Harley-Davidson del departamento.

El alcalde de Hialeah, Bryan Calvo, muestra las nuevas motos Harley Davidson, adquiridas por la ciudad. CESAR MENENDEZ DLA

Calvo: “No vamos a dejar que nadie perjudique las Navidades”

Calvo agradeció la labor de Fuente y de su equipo de mando.

“Simplemente no vamos a dejar que nadie perjudique las Navidades en la ciudad de Hialeah”, dijo el alcalde.

Calvo aseguró que Hialeah es “la segunda ciudad más segura en todo el estado de la Florida, basada en las métricas del FBI y de muchas otras publicaciones”.

“Ni siquiera piensen en venir a Hialeah a cometer un crimen”, advirtió en inglés.

“Estamos constantemente agregando nuevas unidades, nuevo personal, nuevos equipos, siempre con una meta. Y la meta es la seguridad de nuestros residentes”, añadió.

Recomendaciones de la policía para las compras navideñas

Fuente pidió a los residentes, durante estas fechas de compra, estar atentos a su alrededor, asegurar sus vehículos, no dejar objetos de valor a la vista y reportar cualquier actividad sospechosa.

“Si ven algo fuera de lo normal, por favor, llámennos”, dijo.

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