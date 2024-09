Taylor Swift domina los MTV Video Music Awards con siete galardones

A continuación, DIARIO LAS AMÉRICAS presenta la lista de ganadores de los VMAs 2024.

Ganadores

Video del año

Taylor Swift ft. Post Malone, "Fortnight" - Ganadora

Ariana Grande, "we can't be friends (wait for your love)"

Billie Eilish, "LUNCH"

Doja Cat, "Paint The Town Red"

Eminem, "Houdini"

SZA, “Snooze”

Artista del año

Taylor Swift - Ganadora

Ariana Grande

Bad Bunny

Eminem

Sabrina Carpenter

SZA

Canción del año

Sabrina Carpenter, “Espresso” - Ganadora

Beyoncé, "TEXAS HOLD 'EM"

Jack Harlow, "Lovin On Me"

Kendrick Lamar, “Not Like Us”

Taylor Swift ft. Post Malone

Teddy Swims, "Lose Control"

Mejor artista revelación

Chappell Roan - Ganadora

Benson Boone

Gracie Abrams

Shaboozey

Teddy Swims

Tyla

Mejor colaboración

Taylor Swift ft. Post Malone, "Fortnight" - Ganadores

Drake ft Sexyy Red & SZA, "Rich Baby Daddy"

GloRilla, Megan Thee Stallion, "Wanna Be"

Jessie Murph ft. Jelly Roll, "Wild Ones"

Jung Kook ft. Latto, "Seven"

Post Malone ft. Morgan Wallen, "I Had Some Help" (Tuve algo de ayuda)

Mejor Pop

Taylor Swift - Ganadora

Camila Cabello

Dua Lipa

Olivia Rodrigo

Sabrina Carpenter

Tate McRae

Mejor Hip-Hop

Eminem, "Houdini" - Ganador

Drake ft. Sexyy Red & SZA, "Rich Baby Daddy ".

GloRilla, "Yeah Glo!"

Gunna, "Fukumean"

Megan Thee Stallion, "BOA"

Travis Scott ft. Playboi Carti, "FE!N"

Mejor R&B

SZA, "Snooze" - Ganadora

Alicia Keys, "Lifeline"

Muni Long, “Made For Me”

Tyla, "Water"

USHER, Summer Walker, 21 Savage, "Good Good"

Victoria Monét, "On My Mama"

Mejor Alternativa

Benson Boone, "Beautiful Things" - Ganador

Bleachers, "Tiny Moves"

Hozier, "Too Sweet"

Imagine Dragons, "Eyes Closed"

Linkin Park, "Friendly Fire"

Teddy Swims, "Lose Control (Live)"

Mejor Rock

Lenny Kravitz, "Human" - Ganador

Bon Jovi, "Legendary"

Coldplay, "feelslikeimfallinginlove"

Green Day, "Dilemma"

Kings of Leon, “Mustang”

U2, "Atomic City"

Mejor música latina

Anitta, "Mil Veces" - Ganadora

Bad Bunny, "MÓNACO"

KAROL G, "MI EX TENÍA RAZÓN"

Myke Towers, "LALA"

Peso Pluma & Anitta, "BELLAKEO"

Rauw Alejandro, "Tocando el cielo"

Shakira & Cardi B, "Puntería"

Mejor Afrobeats

Tyla, "Agua" - Ganadora

Ayra Starr ft. Giveon, "Last Heartbreak Song"

Burna Boy, "City Boys"

Chris Brown ft. Davido & Lojay, "Sensational"

Tems, “Love Me JeJe”

USHER, Pheelz, "Ruin"

Mejor K-Pop

LISA, "Rockstar" - Ganadora

Jung Kook ft. Latto, “Seven”

NCT Dream, "Smoothie"

NewJeans, "Super Shy"

Stray Kids, "LALALALA"

TOMORROW X TOGETHER, "Deja vu"

Video para el bien

Billie Eilish, "Was I Made For? (De la película Barbie)" - Ganadora

Alexander Stewart, “If only you knew”

Coldplay, "feelslikeimfallinginlove"

Joyner Lucas & Jelly Roll, "Lo mejor para mí"

RAYE, "Genesis".

Tyler Childers, "In Your Love"

Mejor video en tendencia

Megan Thee Stallion ft. Yuki Chiba, "Mamushi" - Ganadora

Beyoncé, "TEXAS HOLD 'EM"

Camila Cabello ft. Payboi Carti, "I LUV IT"

Chappell Roan, "HOT TO GO!"

Charli xcx, “Apple”

Tinashe, "Nasty"

Canción del verano

Taylor Swift ft. Post Malone, "Fortnight" - Ganadores

Ariana Grande, "No podemos ser amigos (espera tu amor)"

Benson Boone, "Beautiful Things"

Billie Eilish, "BIRDS OF A FEATHER"