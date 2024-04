Taylor Swift exorciza sus demonios en "The Tortured Poets Department"

Esta fotografía tomada en París el 19 de abril de 2024 muestra un teléfono inteligente que muestra el nuevo álbum de la cantautora estadounidense Taylor Swift , "The Tortured Poets Department", en Spotify.

NUEVA YORK.- El nuevo y tan esperado disco de Taylor Swift The Tortured Poets Department llegó con una segunda parte sorpresa y más de 30 canciones en las que exorciza tormentos interiores desmenuzando sus historias de amor.

El primer álbum con 16 canciones fue lanzado, como estaba previsto, a las 04H00 GMT. Pero dos horas más tarde, reveló a sus fans una sorpresa: "The Tortured Poets Department es un álbum DOBLE secreto", dijo. Develó otras 15 pistas para el deleite de su legión de fans.

El viernes por la noche, Spotify declaró que el álbum había sido el más reproducido en un solo día, y Swift también se convirtió en la artista más reproducida en un solo día.

La artista multimillonaria, de 34 años, es especialista en el manejo de las redes creando atmósferas de intimidad y misterio con sus millones de seguidores para cada lanzamiento importante.

"En los últimos dos años había escrito tanta poesía torturada y quería compartirla con ustedes, así que aquí está la segunda entrega de TTPD: The Antology", escribió en Instagram al revelar el álbum doble. "Son 15 canciones adicionales. Ahora esta historia dejar de ser mía... es toda de ustedes", agregó.

Las nuevas composiciones de Swift llegan tras un año repleto de actividad y éxito para la artista, cuyo álbum Midnights (2022) le rindió el cuarto Grammy a mejor álbum del año, un récord absoluto.

Su gira mundial The Eras Tour va camino a convertirse en la serie de conciertos más taquillera de la historia de la música, con réditos de más de 1.000 millones de dólares.

También lanzó dos regrabaciones de sus discos antiguos, que tuvieron mucho éxito, y rompió récords de taquilla con la película de su gira. Pero al mismo tiempo, puso fin a una relación de seis años con el actor británico Joe Alwyn, tras la cual se relacionó fugazmente con el cantante Matty Healy, de la banda The 1975.

Ahora está en pareja con el jugador de fútbol americano Travis Kelce, vencedor del último Super Bowl.

Y el drama de todo eso está registrado en sus canciones.

"Sensacional y doloroso"

Cuando anunció que lanzaría el álbum, Swift dijo que se trataría de: "una antología de nuevas obras que reflejan acontecimientos, opiniones y sentimientos de un momento fugaz y fatalista, sensacional y doloroso a partes iguales", de un capítulo cerrado y clausurado de su vida.

Combinando las raíces que aparecen en su disco Folklore de 2020 y sonidos más electrónicos de su faceta más pop, Swift se descarga sobre Alwyn y Healy.

So Long, London dialoga como una sentida posdata con la alegre London Boy de su disco Lover de 2019, sobre el fin de la relación con Alwyn.

El actor Alwyn (La Favorita) y su colega Paul Mescal (Normal People) revelaron en 2022 que tenían un chat grupal titulado The Tortured Man Club (El Club del Hombre Torturado), por eso algunos fans relacionaron el nombre del nuevo disco con este círculo.

Sus versos sobre Healy son filosos, como en The Smallest Man Who Ever Lived: "Ni siquiera quiero que vuelvas / Sólo quiero saber / si el objetivo era oxidar mi brillante verano".

Pero al mismo tiempo se retrata a sí misma como un personaje liado.

Para el crítico de música pop del periódico LA Times, Mikael Wood, el estilo confesional de Swift es crudo y refrescante.

"En tiempos de fanatismos fuera de control, es emocionante ver a una superestrella dirigirse a sus seguidores de esta forma", escribió en la columna.

También hace referencia a su relación con Kelce, al describir la invasión de dopamina que le provoca un nuevo romance en The Alchemy.

Post Malone y Florence + The Machine participan en las canciones Fortnight y Florida!!!, respectivamente.

Poesía torturada

Nacida en Pensilvania en diciembre de 1989, Swift empezó a escribir canciones profesionalmente en su adolescencia, en la escena country.

Tras una disputa pública con su sello Big Machine, y cuando ya había migrado para el género pop, tomó la decisión de regrabar por completo sus primeros seis discos, para recuperar los derechos sobre el material.

La jugada valió la pena, ya que deleitó a sus antiguos fans, se granjeó muchos nuevos y se ganó un mayor respeto en la industria.

Ahora se espera que con The Tortured Poets Department vuelva a dar que hablar, aunque deberá enfrentar la competencia de figuras como Beyoncé y Billie Eilish en la próxima temporada de premios.

Tortured Poets es el noveno disco de Swift en cinco años -cinco originales y cuatro regrabados-. Y al igual que los demás, seguramente alcance la cima de las listas.

"Una vez que hemos contado nuestra historia más triste, podemos liberarnos de ella", afirmó la artista en Instagram el viernes. "Y entonces lo único que queda es la poesía torturada".

