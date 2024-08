Taylor Swift lidera las nominaciones a los Premios MTV

La cantante de The Tortured Poets Department una vez más encabeza las nominaciones a los Premios MTV con 10 menciones, ocho por su video musical Fortnight y nominaciones en las categorías de Artista del año y Mejor pop. Le sigue su colaborador de Fortnight, Post Malone, quien está nominado junto con Swift ocho veces y obtuvo su novena nominación por su éxito country I Had Some Help, con Morgan Wallen.