Taylor Swift lidera nominaciones de los American Music Awards 2026

La cantante estadounidense Taylor Swift actúa en el escenario durante "The Eras Tour" en el estadio Hard Rock de Miami Gardens, Florida, el 18 de octubre de 2024.

MIAMI.- Con ocho menciones, Taylor Swift lidera la lista de nominados de la edición 2026 de los American Music Awards . Este dominio posiblemente le permitirá ampliar su ventaja como la artista más galardonada de los AMAs, con 40 galardones en total.

Fuerza Regida se posiciona entre los artistas de música latina nominados, liderando con cinco menciones, incluyendo álbum del año por 111xpantia. Le siguen Bad Bunny, Karol G y Rosalía, con tres menciones respectivamente.

Por su parte, Teyana Taylor fue nominada por primera vez en la categoría de mejor artista femenina de R&B.

Asimismo, las integrantes de HUNTR/X, el famoso trío del filme KPop Demon Hunters, están nominadas a canción del año, mejor interpretación vocal y mejor canción pop por el tema Golden.

Los American Music Awards serán conducidos por Queen Latifah y se transmitirá en vivo desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, el Día de los Caídos, el lunes 25 de mayo. El show se transmitirá por CBS y estará disponible en streaming a través de Paramount+.

La votación ya está abierta en VoteAMAs.com y el perfil en Instagram de los @AMAs.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por American Music Awards (@amas)

Lista de nominados

Artista del Año

Bad Bunny

Bruno Mars

BTS

Harry Styles

Justin Bieber

Kendrick Lamar

Lady Gaga

Morgan Wallen

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

Nuevo Artista del Año

Alex Warren

Ella Langley

KATSEYE

Leon Thomas

Olivia Dean

sombr

Álbum del Año

Cardi B – AM I THE DRAMA?

Fuerza Regida – 111xpantia

Justin Bieber – SWAG

Lady Gaga – Mayhem

Morgan Wallen – I’m The Problem

Olivia Dean – The Art of Loving

Playboi Carti – MUSIC

Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend

Tate McRae – So Close to What

Taylor Swift – The Life of a Showgirl

Canción del Año

Alex Warren – “Ordinary”

Ella Langley – “Choosin’ Texas”

HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – “Golden”

Kehlani – “Folded”

Leon Thomas – “MUTT”

Morgan Wallen – “I’m The Problem”

Olivia Dean – “Man I Need”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

sombr – “back to friends”

Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”

Colaboración del Año

BigXthaPlug, Bailey Zimmerman – “All the Way”

David Guetta, Teddy Swims, Tones And I – “Gone Gone Gone”

Morgan Wallen, Tate McRae – “What I Want”

PinkPantheress, Zara Larsson – “Stateside”

Shaboozey, Jelly Roll – “Amen”

Canción Social del Año

Disco Lines, Tinashe – “No Broke Boys”

PinkPantheress – “Illegal”

Role Model – “Sally, When the Wine Runs Out”

Tyla – “CHANEL”

Zara Larsson – “Lush Life”

Mejor Video Musical

KATSEYE – “Gnarly”

ROSALÍA, Björk, Yves Tumor – “Berghain”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”

Tyla – “CHANEL”

Mejor Banda Sonora

F1 The Album

Hazbin Hotel: Season Two

KPop Demon Hunters

Wicked: For Good

Charli xcx – Wuthering Heights

Gira del Año

Beyoncé – “Cowboy Carter Tour”

Kendrick Lamar, SZA – “Grand National Tour”

Lady Gaga – “The Mayhem Ball”

Oasis – “Oasis Live ‘25 Tour”

Shakira – “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Gira Revelación (Nuevo)

Benson Boone – “American Heart World Tour”

Kali Uchis – “The Sincerely, Tour”

The Marías – “Submarine Tour”

Megan Moroney – “Am I Okay? Tour”

Sleep Token – “Even in Arcadia Tour”

Álbum Revelación del Año (Nuevo)

Olivia Dean – The Art of Loving

sombr – I Barely Know Her

Zara Larsson – Midnight Sun

Mejor Canción del Recuerdo (Nuevo)

4 Non Blondes – “What’s Up”

Black Eyed Peas – “Rock That Body”

Goo Goo Dolls – “Iris”

Mejor Interpretación Vocal (Nuevo)

Alex Warren – “Ordinary”

The Singing Voices of HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – “Golden”

Lady Gaga – “Abracadabra”

RAYE – “WHERE IS MY HUSBAND!”

Sienna Spiro – “Die on this Hill”

Canción del Verano (Nuevo)

Alex Warren – “FEVER DREAM”

Bella Kay – “iloveitiloveitiloveit”

BTS – “SWIM”

Ella Langley – “Choosin’ Texas”

Harry Styles – “American Girls”

Noah Kahan – “The Great Divide”

PinkPantheress, Zara Larsson – “Stateside”

sombr – “Homewrecker”

Tame Impala, JENNIE – “Dracula”