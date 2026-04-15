Taylor Swift lidera nominaciones de los American Music Awards 2026

MIAMI.- Con ocho menciones, Taylor Swift lidera la lista de nominados de la edición 2026 de los American Music Awards. Este dominio posiblemente le permitirá ampliar su ventaja como la artista más galardonada de los AMAs, con 40 galardones en total.
A la intérprete de Lover le siguen Morgan Wallen, Olivia Dean, Sabrina Carpenter y sombr con siete nominaciones y Alex Warren y Lady Gaga obtuvieron seis nominaciones cada uno.
Fuerza Regida se posiciona entre los artistas de música latina nominados, liderando con cinco menciones, incluyendo álbum del año por 111xpantia. Le siguen Bad Bunny, Karol G y Rosalía, con tres menciones respectivamente.
Por su parte, Teyana Taylor fue nominada por primera vez en la categoría de mejor artista femenina de R&B.
Asimismo, las integrantes de HUNTR/X, el famoso trío del filme KPop Demon Hunters, están nominadas a canción del año, mejor interpretación vocal y mejor canción pop por el tema Golden.
Los American Music Awards serán conducidos por Queen Latifah y se transmitirá en vivo desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, el Día de los Caídos, el lunes 25 de mayo. El show se transmitirá por CBS y estará disponible en streaming a través de Paramount+.
La votación ya está abierta en VoteAMAs.com y el perfil en Instagram de los @AMAs.
Bad Bunny
Bruno Mars
BTS
Harry Styles
Justin Bieber
Kendrick Lamar
Lady Gaga
Morgan Wallen
Sabrina Carpenter
Taylor Swift
Alex Warren
Ella Langley
KATSEYE
Leon Thomas
Olivia Dean
sombr
Cardi B – AM I THE DRAMA?
Fuerza Regida – 111xpantia
Justin Bieber – SWAG
Lady Gaga – Mayhem
Morgan Wallen – I’m The Problem
Olivia Dean – The Art of Loving
Playboi Carti – MUSIC
Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
Tate McRae – So Close to What
Taylor Swift – The Life of a Showgirl
Alex Warren – “Ordinary”
Ella Langley – “Choosin’ Texas”
HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – “Golden”
Kehlani – “Folded”
Leon Thomas – “MUTT”
Morgan Wallen – “I’m The Problem”
Olivia Dean – “Man I Need”
Sabrina Carpenter – “Manchild”
sombr – “back to friends”
Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
BigXthaPlug, Bailey Zimmerman – “All the Way”
David Guetta, Teddy Swims, Tones And I – “Gone Gone Gone”
Morgan Wallen, Tate McRae – “What I Want”
PinkPantheress, Zara Larsson – “Stateside”
Shaboozey, Jelly Roll – “Amen”
Disco Lines, Tinashe – “No Broke Boys”
PinkPantheress – “Illegal”
Role Model – “Sally, When the Wine Runs Out”
Tyla – “CHANEL”
Zara Larsson – “Lush Life”
KATSEYE – “Gnarly”
ROSALÍA, Björk, Yves Tumor – “Berghain”
Sabrina Carpenter – “Manchild”
Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
Tyla – “CHANEL”
F1 The Album
Hazbin Hotel: Season Two
KPop Demon Hunters
Wicked: For Good
Charli xcx – Wuthering Heights
Beyoncé – “Cowboy Carter Tour”
Kendrick Lamar, SZA – “Grand National Tour”
Lady Gaga – “The Mayhem Ball”
Oasis – “Oasis Live ‘25 Tour”
Shakira – “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”
Benson Boone – “American Heart World Tour”
Kali Uchis – “The Sincerely, Tour”
The Marías – “Submarine Tour”
Megan Moroney – “Am I Okay? Tour”
Sleep Token – “Even in Arcadia Tour”
Olivia Dean – The Art of Loving
sombr – I Barely Know Her
Zara Larsson – Midnight Sun
4 Non Blondes – “What’s Up”
Black Eyed Peas – “Rock That Body”
Goo Goo Dolls – “Iris”
Alex Warren – “Ordinary”
The Singing Voices of HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – “Golden”
Lady Gaga – “Abracadabra”
RAYE – “WHERE IS MY HUSBAND!”
Sienna Spiro – “Die on this Hill”
Alex Warren – “FEVER DREAM”
Bella Kay – “iloveitiloveitiloveit”
BTS – “SWIM”
Ella Langley – “Choosin’ Texas”
Harry Styles – “American Girls”
Noah Kahan – “The Great Divide”
PinkPantheress, Zara Larsson – “Stateside”
sombr – “Homewrecker”
Tame Impala, JENNIE – “Dracula”