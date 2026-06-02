martes 2  de  junio 2026
MÚSICA

Taylor Swift y Pixar anuncian nueva canción para "Toy Story 5"

La canción fue coescrita y coproducida por Swift y Jack Antonoff, quien regresa a trabajar con la artista tras su última colaboración en 2024

La cantante estadounidense Taylor Swift actúa en el escenario durante The Eras Tour en el estadio Hard Rock de Miami Gardens, Florida, el 18 de octubre de 2024.

La cantante estadounidense Taylor Swift actúa en el escenario durante "The Eras Tour" en el estadio Hard Rock de Miami Gardens, Florida, el 18 de octubre de 2024.

AFP/Chandan Khanna
Por Jorgimar Gómez

MIAMI.- Taylor Swift reveló la noticia que sus fans esperaban con ansias: una canción original de Toy Story 5, titulada I Knew It, I Knew You, a estrenarse el 5 de junio. Vinculada con la historia de Jessie, la vaquera de juguete de la franquicia, Disney presenta el tema como “el regreso al country” de la superestrella.

La canción fue coescrita y coproducida por Swift y Jack Antonoff, quien regresa a trabajar con la artista tras su última colaboración en el álbum The Tortured Poets Department (2024).

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La cantante y compositora estadounidense Taylor Swift actúa en el escenario del Paris La Defense Arena como parte de su The Eras Tour, en Nanterre, noroeste de Francia, el 9 de mayo de 2024.  
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“Es una historia de juguetes”, escribió Swift en un mensaje a sus fans, junto a un emoji de una cara sonriente con un sombrero de vaquero, otra pista de que la canción está intrínsecamente conectada con el personaje de la vaquera de la película, Jessie.

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Anticipación

La cuenta atrás digital para esta noticia tuvo lugar en todas partes, desde la tienda online de Swift hasta una valla publicitaria en Times Square, convirtiendo el 1 de junio en una fiesta global para los fans de Swift.

La película se estrena el 19 de junio, y la premiere es la semana que viene, fecha en la que podría revelar si esta canción es la única contribución de Swift a la película.

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