Taylor Swift abraza sus raíces en "I Knew It, I Knew You" de "Toy Story 5"

La cantante y compositora estadounidense Taylor Swift actúa en el escenario del Paris La Defense Arena como parte de su "The Eras Tour", en Nanterre, noroeste de Francia, el 9 de mayo de 2024.

MIAMI.- Taylor Swift abraza al country con con I Knew It, I Knew You, la canción original que compuso para la quinta entrega de Toy Story . La pieza fue lanzada a la medianoche de este viernes 5 de mayo, y la propia cantautora ha manifestado la emoción que trabajar en ella le ha dado.

"Componer este tema se sintió como una incursión en un estilo musical diferente y como un regreso a casa al mismo tiempo", escribió Taylor en redes, haciendo referencia al género musical con el que se abrió paso en la industria.

"Crear algo para Jessie supuso un nuevo desafío, pero a la vez me resultó algo totalmente natural. Y haber crecido con @toystory desde los 5 años hasta hoy… es una aventura en la que pienso seguir, hasta el infinito y más allá", concluyó.

Embed Writing this song felt like a musical departure and coming home at the same time. Creating something for Jessie was a new challenge and also felt like second nature all at once. And being a @toystory kid from the age of 5 til now… is an adventure I plan to be on, to infinity and… pic.twitter.com/gewjzSS0qg — Taylor Swift (@taylorswift13) June 5, 2026

La publicación estuvo acompañada de un breve video en el que se ve a Swift de pequeña luciendo un traje de vaquera.

En el mismo post, la estrella pop agradeció a los creadores de la película por tenerla en cuenta para esta composición; así como también a su compañero de creación musical Jack Antonoff.

Parte del filme

Protagonizada por las voces de Tom Hanks, Tim Allen y Joan Cusack —Woody, Buzz Lightyear y Jessie, respectivamente— Toy Story 5 expone cómo los amados y antiguos juguetes que Andy regaló a Bonnie se enfrentan a la era de la tecnología.

Por semanas, se presumió que Taylor tendría una participación especial en la película, pues como es costumbre lanzó en su página web una cuenta regresiva con las icónicas nubes y tipografías que caracterizan a la franquicia de Disney y Pixar.

Recientemente, en diversos lugares se publicaron vallas con las siglas TS, también con la tipografía de la película.

No fue sino hasta el lunes 1 de junio que Taylor confirmó que su voz sería parte de la banda sonora con I Knew It, I Knew You.

Andrew Stanton, director y guionista de Toy Story 5, manifestó en un comunicado su alegría porque Taylor se uniera a la franquicia: “Es increíble lo significativo que ha sido que Taylor escribiera e interpretara esta canción”.