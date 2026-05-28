jueves 28  de  mayo 2026
POLÉMICA

Acusado de ataque al concierto de Taylor Swift será sentenciado en Austria

Los tres conciertos en Viena de la cantante estadounidense fueron cancelados en el verano de 2024 tras amenazas de un ataque yihadista

Taylor Swift asiste a la 67.ª edición de los Premios Grammy el 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles, California.&nbsp;

Taylor Swift asiste a la 67.ª edición de los Premios Grammy el 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles, California. 

AFP/Frazer Harrison/Vía Getty Images

VIENA.- Un tribunal austríaco tiene previsto dictar sentencia el jueves en el juicio contra un hombre de 21 años que se declaró culpable de haber planeado un ataque yihadista contra un concierto de Taylor Swift. Los tres conciertos en Viena de la gira récord Eras Tour de la megastar estadounidense fueron cancelados en el verano de 2024 después de que las autoridades advirtieran sobre el complot.

Acusado de planear el ataque y de formar una célula del Estado Islámico, Beran A. comenzó a ser juzgado el mes pasado por delitos de terrorismo y otros cargos en un tribunal de Wiener Neustadt, a las afueras de Viena.

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El acusado —arrestado el día anterior al concierto previsto y que permanece detenido desde entonces— se declaró culpable de todos los cargos excepto el de complicidad en un intento de asesinato.

Según la abogada de Beran A., Anna Mair, el jurado debe emitir su veredicto el jueves por la tarde, después de que concluya el juicio con declaraciones de dos expertos y los alegatos finales.

Beran A. enfrenta hasta 20 años de prisión. Si es absuelto del cargo de complicidad en intento de asesinato, la condena podría reducirse a 10 años de prisión, una "diferencia enorme", declaró Mair a la AFP el miércoles.

Otro joven de 21 años, Arda K., está siendo juzgado junto con Beran A.

Ambos, a quienes se suma un tercer austríaco, Hasan E. —encarcelado en Arabia Saudita—, están acusados de formar una "célula terrorista del EI altamente peligrosa", que planeaba llevar a cabo varios ataques en nombre del Estado Islámico, según la fiscalía.

Instrucciones para fabricar bombas

Beran A. declaró ante el tribunal que había elegido como objetivo el abarrotado estadio Ernst Happel de Viena durante el concierto de Swift.

En su testimonio explicó cómo recibió instrucciones e intentó fabricar una bomba, aunque fracasó. También buscó consejo sobre qué armas elegir en varios grupos de chat y a través de un miembro de alto rango del Estado Islámico.

En su declaración, Beran A. dijo que se había convencido de que "tenía que hacer la yihad", pero que tenía "miedo de morir".

La fiscalía afirma que Beran A. es miembro de una organización terrorista desde 2023.

Al compartir propaganda del Estado Islámico a través de varios servicios de mensajería y cometer otros delitos, participó y "se alineó abiertamente" con el EI, añadieron los fiscales.

También se le acusa de haber participado en la planificación de otros atentados en el extranjero, incluyendo incitar a Hasan E. a apuñalar a un agente de seguridad en La Meca en 2024.

Hasan E. presuntamente apuñaló al agente e hirió a otras cuatro personas antes de ser detenido. Beran A. niega haberlo incitado.

El complot contra el concierto de Swift fue frustrado con la ayuda de los servicios de inteligencia de Estados Unidos.

Swift escribió entonces en redes sociales que la razón de las cancelaciones de sus conciertos en Viena la "llenó de una nueva sensación de miedo y una tremenda culpa por toda la gente que había planeado venir a esos espectáculos".

El año pasado, un tribunal de Berlín condenó a un adolescente sirio por contribuir al complot para atacar el concierto de Swift.

El joven de 16 años recibió una condena de 18 meses de prisión en suspenso.

FUENTE: AFP

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