jueves 28  de  mayo 2026
JUSTICIA

Joven es condenado a 15 años de prisión por planear ataque en concierto de Taylor Swift

El acusado se declaró culpable de todos los cargos excepto el de complicidad en un intento de asesinato

La cantante y compositora estadounidense Taylor Swift actúa en el escenario del Paris La Defense Arena como parte de su The Eras Tour, en Nanterre, noroeste de Francia, el 9 de mayo de 2024. &nbsp;

La cantante y compositora estadounidense Taylor Swift actúa en el escenario del Paris La Defense Arena como parte de su "The Eras Tour", en Nanterre, noroeste de Francia, el 9 de mayo de 2024.

 

AFP/Julien De Rosa

VIENA.- Un tribunal austríaco condenó el jueves a 15 años de prisión a un joven de 21 años que se declaró culpable de planear un atentado yihadista finalmente frustrado contra un concierto de Taylor Swift.

Tras varias horas de deliberaciones, el jurado declaró al austríaco Beran A. culpable de todos los cargos, incluidos delitos de terrorismo.

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Los tres conciertos en Viena de la gira Eras Tour de la megaestrella estadounidense fueron cancelados en el verano boreal de 2024 después de que las autoridades advirtieran sobre el complot.

Acusado de planear el ataque y de formar una célula del Estado Islámico, Beran A. comenzó a ser juzgado el mes pasado por delitos de terrorismo y otros cargos en un tribunal de Wiener Neustadt, a las afueras de Viena.

El acusado -arrestado el día anterior al concierto previsto y que permanece detenido desde entonces- se declaró culpable de todos los cargos excepto el de complicidad en un intento de asesinato.

Mientras escuchaba el veredicto, Beran A. miró repetidas veces hacia la sala del tribunal, con una pierna y las manos temblando.

Beran A. enfrentaba hasta 20 años de prisión.

Otro joven de 21 años, Arda K., que fue juzgado junto con Beran A., fue condenado a 12 años de cárcel.

Las sentencias aún pueden ser apeladas.

En sus alegatos finales, ambos acusados pidieron disculpas. "Solo quiero decir que lo siento", declaró Beran A. al tribunal.

En su testimonio del mes pasado, dijo que había llegado a convencerse de que "tenía que hacer la yihad", o "guerra santa", pero que "tenía miedo de morir".

Le dijo al tribunal que eligió como objetivo el estadio Ernst Happel de Viena durante el concierto de Swift. Detalló cómo recibió instrucciones e intentó, sin lograrlo, fabricar una bomba. También pidió consejo sobre qué armas elegir en varios grupos de chat y a un alto miembro del EI.

A los dos jóvenes se suma un tercer austríaco, Hasan E., encarcelado en Arabia Saudita.

Fueron acusados de formar una "célula terrorista del EI altamente peligrosa", que planeaba llevar a cabo varios ataques en nombre del Estado Islámico, según la fiscalía.

Antecedentes

Al compartir propaganda del Estado Islámico a través de varios servicios de mensajería y cometer otros delitos, Beran A. participó y "se alineó abiertamente" con el EI, añadieron los fiscales.

También se le acusa de haber participado en la planificación de otros atentados en el extranjero, incluyendo incitar a Hasan E. a apuñalar a un agente de seguridad en La Meca en 2024.

Hasan E. presuntamente apuñaló al agente e hirió a otras cuatro personas antes de ser detenido. Beran A. niega haberlo incitado.

El complot contra el concierto de Swift fue frustrado con la ayuda de los servicios de inteligencia de Estados Unidos.

Swift escribió entonces en redes sociales que la razón de las cancelaciones de sus conciertos en Viena la "llenó de una nueva sensación de miedo y una tremenda culpa por toda la gente que había planeado venir a esos espectáculos".

El año pasado, un tribunal de Berlín condenó a un adolescente sirio por contribuir al complot para atacar el concierto de Swift.

El joven de 16 años recibió una condena de 18 meses de prisión en suspenso.

FUENTE: AFP

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