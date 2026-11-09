Taylor Swift sorprende al reencontrarse con Karlie Kloss tras años de distanciamiento

Taylor Swift recibe el Artist Director Honors sobre el escenario durante los MTV Video Music Awards (VMAs) 2026 en el Peacock Theater el 27 de septiembre de 2026 en Los Ángeles, California.

MIAMI.- La cantante estadounidense Taylor Swift y la supermodelo Karlie Kloss protagonizaron un comentado reencuentro público al ser fotografiadas compartiendo en un palco VIP del Arrowhead Stadium.

Durante el encuentro de la NFL donde los Kansas City Chiefs se enfrentaron a los New York Jets, ambas fueron vistas sonriendo, conversando amablemente y animando al equipo local junto a los padres de la intérprete, disipando de manera tácita los continuos rumores de distanciamiento personal que las rodearon en los últimos años.

Reencuentro público

La relación entre ambas personalidades representó una de las alianzas más mediáticas de Hollywood a mediados de la década pasada, generando un intenso seguimiento por parte de la prensa ante las versiones de una supuesta ruptura afectiva que las alejó de los focos públicos.

Este nuevo acercamiento público se suma a la asistencia de Kloss a la boda de Swift con el jugador de fútbol americano Travis Kelce el pasado mes de julio.

Con esta aparición conjunta en la tribuna preferencial, ambas figuras ratifican la normalización de su amistad frente a los asistentes y medios de comunicación.