Teatro en vivo regresa a Miami Beach, en vidrieras vacías

Este año, los siete pecados capitales podrán encontrarse a lo largo de una emblemática avenida en Miami Beach: La compañía de teatro Miami New Drama planea presentar obras cortas sobre cada uno de los pecados capitales en siete vidrieras de tiendas vacías en Lincoln Road como parte de un proyecto llamado “7 Deadly Sins - Temptation in the Magic City” (7 pecados capitales - Tentación en la ciudad mágica).