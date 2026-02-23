lunes 23  de  febrero 2026
TELEVISIÓN

Eduardo Antonio, del protagonismo a la primera nominación en "La Casa de los Famosos"

El Divo de Placetas ya no es solo polémica televisiva: integra la primera lista de nominados del reality y enfrenta su primera gran prueba ante el voto del público. ¿Estrategia calculada o choque inevitable?

Eduardo Antonio, entre la controversia y el veredicto del público.

Eduardo Antonio, entre la controversia y el veredicto del público.

CORTESÍA DJEY CUBERO
El nombre de Eduardo Antonio en la placa marca una noche clave en la competencia.

El nombre de Eduardo Antonio en la placa marca una noche clave en la competencia.

CORTESÍA DJEY CUBERO
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. - La nominación del llamado Divo de Placetas, Eduardo Antonio, en el reality La Casa de los Famosos ha desatado una tormenta de comentarios en redes sociales y programas de farándula. Para algunos, es una jugada estratégica que revitaliza el formato; para otros, una apuesta que roza la controversia innecesaria.

Eduardo Antonio no es un participante cualquiera. Con una carrera marcada por la teatralidad, la estética exuberante y declaraciones sin filtros, su presencia garantiza narrativa. En términos televisivos, es “contenido orgánico”: confrontacional, emocional y con alto potencial de conflicto interpersonal. Y eso, en la lógica del reality, es oro.

Lee además
Kleynsi Garcia-Rivera, 16 años
FOTOGALERÍA

Conozca a las candidatas de Miss Carnaval Miami 2026
Valeria Guzmán, primera finalista del Miss Carnaval Miami; Fabiana Petruzzi, Miss Carnaval Miami 2025; y Valentina García, segunda finalista del Miss Carnaval Miami. 
CERTAMEN

Fabiana Petruzzi es coronada Miss Carnaval Miami 2026

Pero ahora la polémica dejó de ser percepción y se convirtió en riesgo concreto: el Divo integra oficialmente la primera placa de nominados de la temporada y junto a él figuran perfiles que no son menores:

Oriana Marzoli, veterana de realities europeos y en Chile, experta en confrontación estratégica.

Sergio Mayer, actor y diputado mexicano, con experiencia en polémicas públicas y quien pidió licencia administrativa para participar.

Zoé Bayona, creadora de contenido con base joven y activa en redes.

Kenny Rodríguez, influencer con historial en dinámicas competitivas televisivas.

No es una lista accidental ni débil. Es un choque de perfiles con capacidad de movilizar fandoms. Eduardo acumuló 16 puntos en la votación interna de sus compañeros durante la primera semana, lo que revela algo clave: su impacto no fue silencioso dentro de la convivencia.

En realities de este tipo, la primera nominación suele estar marcada por percepción, intuición y primeras alianzas. Es menos estratégica y más emocional. Eso convierte este registro en un termómetro real de cómo fue recibido su carácter en los primeros días.

EDUARDO ANTONIO
El nombre de Eduardo Antonio en la placa marca una noche clave en la competencia.

El nombre de Eduardo Antonio en la placa marca una noche clave en la competencia.

¿Cómo se vota y cuándo se decide?

El público es quien define la permanencia. El sistema funciona por voto positivo: los espectadores votan para salvar a su favorito.

La votación se realiza a través de la página oficial del programa en Telemundo, donde los usuarios pueden seleccionar al participante que desean mantener dentro de la casa. En algunas dinámicas, el apoyo puede estar limitado por día o por registro.

La eliminación se anuncia durante la gala en vivo este lunes a las siete de la noche, cuando el participante con menor respaldo del público abandona la competencia.

Es decir: el destino de Eduardo no depende ya de sus compañeros, sino del respaldo que logre activar fuera.

¿Estrategia o espectáculo?

La producción entiende que el rating no se sostiene con perfiles neutros. Necesita figuras que generen conversación. El Divo encaja en esa categoría: amado por su base leal, cuestionado por quienes lo consideran excesivo o provocador.

Estar en peligro de permanencia tan temprano puede verse como vulnerabilidad o como confirmación de centralidad narrativa. En realities de alta exposición, la invisibilidad es más peligrosa que la polémica.

Sus críticos sostienen que su inclusión responde al morbo; sus seguidores aseguran que es precisamente su autenticidad lo que hace competitivo al formato.

La dimensión simbólica

Hay un elemento más profundo: Eduardo Antonio representa una identidad artística que rompe moldes tradicionales dentro del entretenimiento cubano del exilio. Su estética performática y su construcción consciente del personaje “divo” no pasan inadvertidas. Su entrada al reality no es solo casting: es declaración.

En un ecosistema mediático donde cada clip se convierte en tendencia y cada gesto se amplifica digitalmente, su presencia garantiza conversación transmedia.

¿Qué está realmente en juego?

No es solo una eliminación. Es la primera gran prueba de fuerza entre fandoms. Es la medición real de su poder de convocatoria. Es el momento donde se define si la polémica se traduce en votos. La pregunta ya no es si Eduardo Antonio genera titulares. Eso está claro.La incógnita es si su nombre en la placa se convertirá en impulso o en sentencia. La respuesta llegará esta noche, en la pantalla de Telemundo. Y no habrá punto medio: o confirma su poder, o la controversia habrá sido solo ruido.

Temas
Te puede interesar

Sarampión reaparece en Florida y expertos advierten sobre riesgos y baja cobertura vacunal

Comparece en corte presunto homicida de cerrajero que murió baleado en edificio de West Miami

Tiroteo en estacionamiento de un restaurante Sergio's en Miami deja un arrestado por intento de asesinato

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de EEUU Donald J. Trump.
EEUU

Trump afirma que fallo de la Corte Suprema amplía sus poderes

Afluencia de viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
ALERTA

Caos aéreo en Florida, la "tormenta perfecta" entre violencia en México y ola invernal en EEUU

Imagen referencial.
ATENCIÓN

Alerta climática en Miami-Dade, frío extremo y peligro de incendios coinciden el martes

Vistas caminando por la Avenida Amsterdam, en el barrio de Hamilton Heights, en el distrito de Manhattan de la ciudad de Nueva York, el 23 de febrero de 2026.
Advertencia

Nueva York se paraliza ante enorme tormenta invernal

En esta vista aérea, bomberos extinguen un autobús en llamas incendiado por grupos del crimen organizado en respuesta a un operativo en Jalisco para detener a un objetivo de seguridad de alta prioridad, en una de las principales avenidas de Zapopan, estado de Jalisco, México, el 22 de febrero de 2026.
DISTURBIOS

EEUU alerta a sus ciudadanos ante ola de violencia en México: "quédense en casa hasta nuevo aviso"

Te puede interesar

Imagen del portaaviones Abraham Lincoln en el Medio Oriente.   
ACLARACIóN

Trump niega desacuerdo con jefe del Estado Mayor de EEUU sobre Irán

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El portaaviones USS Abraham Lincoln.
MERCADOS

El petróleo baja a la espera de resultados del diálogo entre EEUU e Irán

Paciente recibiendo vacuna contra sarampión, paperas y rubéola, ofrecidas por el Departamento de Salud de Estados Unidos (HHS).
SALUD COMUNITARIA

Sarampión reaparece en Florida y expertos advierten sobre riesgos y baja cobertura vacunal

El exjefe de inteligencia venezolano Hugo Pollo Carvajal.
TORMENTAS

Aplazan sentencia del militar chavista Hugo "El Pollo" Carvajal por cierre temporal de la Corte

El presidente de EEUU Donald J. Trump.
EEUU

Trump afirma que fallo de la Corte Suprema amplía sus poderes