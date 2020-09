Teatro On Screen Fest, un "hibrido" hecho en Miami

Para conocer detalles acerca de este encuentro virtual de las artes escénicas, DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con Marilyn Romero, cofundadora de MarGi Happenings y directora del festival y con Melissa Messulam, directora del Koubek Center.

“Como ya teníamos un vínculo con MarGi Happenings por las lecturas dramatizadas virtuales que hemos presentado, Marilyn Romero y Gigi González, también fundadora de Margi Hapennings, nos propusieron la idea y estuvimos súper encantados de poder apoyarlas y crear esto juntos”, dijo Messulam.

“Esas lecturas dramatizadas eran un estimulo para explorar cada vez más y buscar vías de no solamente sentar a los actores a leer, sino de crear la ilusión de que no estaban leyendo y hasta cierto punto una ilusión de puesta teatral buscando elementos que unificaban el espacio o que complementan, o buscando la interrelación con los actores a través de las miradas con el uso de utilería que se pasaba de un cuadro a otro. Y un día me vino la idea de que igual a nosotros debía haber alguien que por la pandemia estamos desarrollado está otra vida tan rica en posibilidades, y si no lo están haciendo hay que decirles que existe y que se puede hacer”, agregó Romero.

Asimismo, vale destacar el proceso de selección de la programación del festival cuyo propósito, además de entretener, es mantener conectada a la comunidad del teatro en tiempos de pandemia.

“Las obras que vamos a presentar han seguido esa pauta que les marcamos de buscar una exploración inteligente con el medio del video chat. Y de más de 30 obras, hemos escogido seis. Así que tenemos muy buen material en contenido, en uso de teatralidad y de la tecnología; realmente es algo especial lo que vamos a presentar”, resaltó Romero.

“Una de las cosas importantes del festival también es poder conectarnos en el ámbito teatral nacional e internacionalmente, a pesar de que todos estamos en diferentes momentos de confinamiento a nivel global. Una ventaja que ha surgido con la pandemia es poder utilizar las plataformas digitales para estar más conectados que nunca”, añadió Messulam.

La propuesta teatral del festival

Serán seis obras de corta duración a cargo de grupos internacionales, presentadas dos cada día durante el transcurso del festival, a partir de las 7 pm, y una séptima, de MarGi Happenings, será mostrada en la última función.

Pero, ¿qué precisamente ofrece al espectador este festival de teatro virtual? Para Romero, se trata de una especie de hibrido que no desaparecerá después de la pandemia.

“Una de las reglas del festival era que tenia que ser una obra de teatro realizada a través de una plataforma de video chat y que haya sido capturada en vivo, con cada actor en su propio espacio y cuando ya estuvieran listos, entonces se graba esa obra tal cual se estuviera en una sala de teatro, donde no hay edición, no hay pausa. Si hay un error, se improvisa tal como si fuera una puesta en escena en un teatro. Y después lo trasmitimos por Facebook Live”, explicó Romero sobre el proceso de realización de las piezas que fueron elegidas para participar en el primer festival virtual de teatro hispano concebido en Miami.

“Como compañía anfitriona, vamos a mostrar una de nuestras obras. Nosotros grabamos esa tirada de principio a fin varias veces. Y de las tantas que grabamos, una es la mejor; es como haber tenido varias funciones y presentar la mejor, pero no hay público. Y yo pienso que ese formato hibrido puede continuar, además de que volvamos al teatro. No se puede comparar, y decir que esto no es teatro es estar un poco confundido, porque por supuesto que no lo es, o sea, nadie esta pretendiendo hacer teatro ”, agregó.

Aunque se esperó la participación de los grupos de teatro hispano de Miami, el festival no recibió sus propuestas.

“Sorpresivamente, de aquí de Miami ningún grupo se interesó mucho y no mandaron propuestas. Y aquí hay muchos; hubiera podido ser dos actores y un director que se unieran, no tenían que tener un grupo establecido. Solo hubo una muchacha que hizo una propuesta de teatro infantil, que pudo haberse considerada, pero no calificó por no haber leído bien las reglas”, expuso Romero, quien resaltó que como actriz de teatro también sintió cierta resistencia a los cambios hace un tiempo atrás.

“Yo viví en Argentina cuando trabajé en una telenovela y allá había un separatismo elitista entre los actores de teatro que no se vendían a la televisión y los que eran buenos actores de teatro, pero hacían televisión porque tenían que vivir. Yo soy actriz de teatro y cuando di el paso de irme a Argentina a hacer una telenovela, muchos compañeros me criticaron porque ya no era purista”, recordó.

Programación del festival

De Argentina, El ser y su sombra, de Compañía Teatral D & D, con las actuaciones de Claudia Duce y Damián Iglesias, quien también dirige la pieza.

Sinopsis: Cinco años han pasado desde que Álvaro y Valeria se conocieron y finalmente deciden mudarse juntos. Por medio de una comunicación virtual se podrán de acuerdo sobre qué cosas se llevarán a la casa de Valeria. Sin darse cuenta, los objetos en cuestión se convierten en parte clave para exponer las dudas de la pareja ante el gran que están a punto de dar.

Cuarteto, de la compañía argentina La Tribu Teatral, bajo la dirección de Patricia Palmer.

Sinopsis: Cuatro falsos músicos, fanáticos de Beethoven conforman un cuarteto de cuerdas. La acción transcurre en la casa de Anselmo, quien se hace llamar Johann. Todos ensayan en el día anterior de presentarse en televisión. En el cuarto de abajo agoniza la esposa del dueño de la casa. Los quejidos e interrupciones de la mujer generan una tensión cada vez más enervante para los artistas, que oscilan entre la indiferencia hacia la enferma y la ira por no poder llevar adelante su propósito.

De Bolivia, Les Suicides, de la compañía Fonoteatro.

Sinopsis: Dos actrices y un director arman una adaptación para Zoom de su guión Suicidades. Una de ellas piensa que eso no es teatro y la otra quiere experimentar nuevas propuestas.

De España, No solo Yerma, de la compañía Tranpola, adaptación y dirección de Naiara Herrero.

Sinopsis: Una experiencia teatral interactiva basada en el texto Yerma, de Gracía Lorca y adaptada para su exhibición en directo vía online. Siempre se ha visto la obra de Yerma como una tragedia derivada de la obsesión por la maternidad pero basta, Yerma se merece ser algo más que su esterilidad.

De Perú, El Proceso, de la compañía El Club de los Aquellos, bajo la dirección de Daniel Goya.

Sinopsis: Alfonso es un postulante al trabajo más importante de su vida, pero ser admitido lo enfrentará a verdades y confesiones que nunca se imaginó.

De Puerto Rico, Looking for Robertito, de Tantai Teatro y Producciones El Barrio, dirigida por Ismanuel Rodríguez.

Sinopsis: Tras romper con su novia repentinamente, Roberto intenta comunicarse por teléfono con su mamá Gloria, quien furiosa por la acción de su hijo ignora sus llamadas. Una serie de emails darán conocimiento a Gloria de la nueva vida de su hijo y la razón por la cual abandonó su noviazgo. Cuando ésta quiera contestar la llamada de Robertito, será él quien no pueda contestarle.