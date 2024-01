Telemundo despide a periodista de "Hoy Día"

"Este mensaje es para comunicarles a todos ustedes que estoy saliendo de Telemundo... para que se enteren por mí. Básicamente la compañía me llamó ayer para avisarme que el contrato ya no iba a tener una extensión, así que pues ya ha terminado mi relación con Telemundo Network a partir del día de ayer", declaró Berlanga en un video publicado en Instagram.

"Quiero decirles que, en medio de todo esto, (tengo) mucho agradecimiento porque durante todo este tiempo que estuve trabajando en Telemundo, conmigo han sido estupendamente maravillosos. Todos los jefes que me han tocado tener, no tengo ni una sola queja", aseguró el mexicano.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Martin Berlanga (@martinberlanga)

Ante el repentino despido, Martin Berlanga rememoró sus inicios en la cadena y cómo consiguió entrar en la empresa de entretenimiento e información.

"Fue bien interesante porque -no sé si ustedes saben- yo trabajé durante aproximadamente 17 años en Univision y luego -a mi salida de Univision- me fui a Telemundo Houston; allá, estuve unos cuatro, cinco años y posterior a eso me vine para probar suerte acá en Miami de nuevo", expresó el reportero.

"La experiencia en Houston ha sido una de las más maravillosas que he tenido y les voy a decir por qué, porque ante Univision no registraba números y llegamos a hacer número uno en aquella ciudad. Así que fue una satisfacción que yo me guardo para siempre, pero por razones familiares me tuve que venir acá, para Miami... fue un poquito complicado porque renuncié a una de esas posiciones que no se obtiene fácilmente, ya que ser presentador en cualquiera de las afiliadas locales es un trabajo que tiene mucha competencia para poder llegar a encontrarlo", agregó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Martin Berlanga (@martinberlanga)

Tras comunicar el despido en Instagram, diversos colegas enviaron mensajes de aliento a Martin Berlanga.

"Eres un gran profesional y una gran persona… sé que vienen cosas muy buenas para ti. Este es solo un capítulo que termina", comentó Ana María Canseco.

"Amigo, son ciclos. Eres un excelente profesional y ser humano. Puertas grandes se abrirán. Te quiero", escribió Rashel Díaz.

"Éxito a donde vayas. Mi admiración", dijo Elyangelica González.

Martin Berlanga recibe reconocimiento por labor periodista en Telemundo

Durante su labor en Telemundo, Martin Berlanga recibió el año pasado un reconocimiento por su trabajo periodístico.

"El South Florida International College otorgó el premio Pioneros a nuestro periodista e investigador por su labor y trayectoria", destacó Telemundo en su página web el 28 de julio de 2023.