MIAMI.- DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más, un resumen semanal con los hechos más relevantes del espectáculo y entretenimiento.

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto tras confirmarse el inesperado fallecimiento de Mauro Menéndez, el hijo mayor de la actriz cubana Aylín Mujica. Tenía 31 años. La noticia fue dada a conocer inicialmente por la periodista de espectáculos Mandy Fridmann, directora del portal especializado Las Top News, quien confirmó el deceso a través de fuentes cercanas a la familia.

De acuerdo con los primeros reportes periodísticos, Aylín Mújica recibió la devastadora noticia mientras se encontraba en Colombia cumpliendo con los compromisos de grabación de un proyecto televisivo. Fuentes allegadas aseguran que la conductora se encuentra profundamente afectada y "destrozada" ante la pérdida de su primogénito.

Mauro Menéndez era fruto del primer matrimonio de la actriz con el músico cubano Osamu Menéndez. A diferencia de su madre y de la exposición mediática de su familia, Mauro optó por mantener una vida con un perfil alejado de los reflectores públicos y las cámaras de televisión, enfocándose en su vida privada y profesional.

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Princesa heredera de Noruega recibe el alta

La princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, recibió el alta hospitalaria casi un mes después de someterse a un trasplante de pulmón, anunció este martes la Casa Real. A la princesa, de 52 años, se le diagnosticó en 2018 una forma poco frecuente de fibrosis pulmonar, enfermedad que provoca dificultades respiratorias.

El deterioro de su estado de salud la obligó a someterse a mediados de junio a un trasplante de pulmón, que resultó exitoso.

Durante los próximos seis meses, la princesa heredera seguirá un programa de rehabilitación y será objeto de un estrecho seguimiento para detectar posibles complicaciones, como el rechazo del trasplante o infecciones, precisó el médico que la atendió en el hospital.

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Kris Jenner confirma la muerte de su madre

La empresaria y socialité Kris Jenner ha anunciado la muerte de su madre Mary Jo “MJ” Shannon. La información la reveló en una publicación de Instagram, donde confirmó que la mujer de 91 años falleció este jueves 16 de julio.

Aunque se sabe que MJ enfrentaba problemas de salud, la causa del deceso no ha sido revelada. En el texto, Jenner, de 70, reflexionó sobre el rol que su madre jugó en la familia y el legado de amor que no solo le deja a ella sino también a sus nietos y bisnietos.

Asimismo, agradeció a su madre por cada muestra de cariño, lecciones y lo más importante: ser soporte para cada uno de sus seres queridos. Por último, la madre de Kim, Kourtney, Khloé, Rob, Kendall y Kylie enfatizó que en adelante podrá ver en cada uno de ellos y de sus nietos una parte de MJ.

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Nace la hija de Nadia Ferreira y Marc Anthony

Nadia Ferreira y Marc Anthony se han convertido en padres por segunda vez. Fue a través de las redes sociales que la modelo y el cantante mostraron a sus seguidores la llegada de Myla, nombre con el que la pareja ha bautizado a la pequeña.

Las celebridades publicaron en Instagram un álbum de dos fotografías: la primera se trata de un retrato familiar en blanco y negro, siendo Marquitos y Myla los protagonistas de la imagen. El primogénito de la paraguaya sostiene a la pequeña, mientras sus padres los observan con alegría.

La segunda, es una foto a color en la que se ven las manos de Nadia, Marc y Marquito sosteniendo la de la nena. Ni Nadia ni Marc han especificado la fecha de nacimiento de la nueva integrante de la familia.

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