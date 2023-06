Tenoch Huerta desmiente acusaciones de María Elena Ríos

A través de un comunicado emitido este 12 de junio en sus historias de Instagram, Huerta señaló que las declaraciones de la saxofonista son falsas y no tienen fundamento.

“Una acusación falsa y completamente sin fundamento sobre mí se ha extendido como fuego, y no puedo dejar que siga sin ser cuestionada. Hace aproximadamente un año, salí con Elena durante algunos meses. Fue totalmente consensuado en todo momento, como muchos pueden atestiguar. Y a lo largo de todo fue una relación amorosa, cálida y de apoyo mutuo. Sin embargo, después de que terminó, Elena comenzó a tergiversar nuestras interacciones tanto en privado como frente a grupos de amigos en común”, inicia el texto.

Huerta alegó que hace unos meses se reunió con un equipó legal para conocer las acciones que podía tomar ante los supuestos falsos señalamientos de Ríos en su contra, pues no quería que su reputación y trabajo se vieran afectados.

Tenoch Huerta IG Mensaje de Tenoch Huerta. Captura de pantalla/Instagram/@tencohhuerta

Tenoch reconoció que no es una persona perfecta, pero insistió en que las acusaciones no son reales y que no puede permitir que sigan creciendo.

“Y aunque siempre trabajo para mejorar, debo rebatir las afirmaciones que son tanto equivocadas como ofensivas. Estoy profundamente agradecido con mi familia y las personas que me han apoyado y aprecio mucho a todos los que están dispuestos a mirar los hechos y reflexionar antes de precipitarse a una conclusión falsa e injusta”, concluyó.

María Elena Ríos también reveló que se prepara para llevar su denuncia a las vías legales, y rechazó que la organización Poder prieto sacara un podcast en el que participó sin su consentimiento y sin recibir remuneración a cambio por su trabajo.

