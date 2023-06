Acusan al actor Tenoch Huerta de ser un depredador sexual

"Es muy difícil hablar del abuso emocional y abuso de poder de un depredador sexual que es amado en el mundo por interpretar a un personaje de una película como Tenoch Huerta. En apariencia encantador, la gran característica de un narcisista más una buena porción de victimización", escribió.

En septiembre de 2019, luego de ser atacada por un hombre que le lanzó ácido, María Elena Ríos se convirtió en activista con el objetivo de visibilizar la violencia contra las mujeres. Entonces, decidió unirse a la red Poder Prieto, iniciativa creada por Huerta.

Sin embargo, tras un tiempo en la organización, María Elena anunció su terito y alegó que había sido un error su ingreso a la misma. "No hablo con gente incongruente, más ustedes que son 'antirracistas' pero internamente son súper violentos", señaló.

Tras hacer públicas sus acusaciones contra el actor, Ríos respondió a todos los que la cuestionaron por no denunciarlo al momento de salir de Poder Prieto.

"¿Y por qué no denunciaste? Dicen los que viven en un país machista, donde la justicia es inalcanzable, donde casi te matan y ni aún así te creen ni llega la justicia. Y no, no quiero ser famosa. Y no, no quiero dinero porque sé trabajar", aseveró.

La saxofonista no ha dado mayor explicación sobre el por qué se refiere a Huerta como depredador sexual, y tampoco manifestó si tomará acciones legales contra él.

Hasta los momentos, el actor no se ha pronunciado al respecto.

FUENTE: REDACCIÓN