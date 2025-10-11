sábado 11  de  octubre 2025
Tercera temporada de "Con esa mirada" llega a ViX en octubre

La plataforma de streaming en español informó que esta tercera temporada profundizará en las decisiones íntimas de de su protagonista, Eloísa

Cortesía / ViX / TelevisaUnivision
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El servicio de streaming ViX anunció que todos los episodios de la tercera temporada de su serie original Con esa mirada se estrenarán en exclusiva el 17 de octubre para los usuarios de su plan premium. La historia es protagonizada por Angélica Rivera, Diego Klein e Iván Sánchez.

Un comunicado de la plataforma informó que esta tercera entrega profundizará en las decisiones íntimas de sus personajes, especialmente de su protagonista, Eloísa, interpretada por Rivera en un regreso que ha sido aclamado por la crítica y la audiencia.

El elenco también incluye nombres destacados como La Sofía Castro, Ivanna Castro, Nicolás Haza, Pamela Almanza, Ximena Herrera, Blanca Guerra, Fernanda Borches, Iliana Fox, Juan Ríos Cantú, entre otros.

"En esta nueva temporada, Con esa mirada nos sumerge en el proceso de reconstrucción de Eloísa, una mujer que enfrenta decisiones cruciales entre el amor, su vocación y los lazos familiares que la definen. Entre verdades reveladas y heridas del pasado, su vida toma un giro inesperado que la obliga a elegir: ¿dar una segunda oportunidad al ayer o apostar por un futuro distinto?", continúa el comunicado.

De acuerdo con la plataforma, se trata de una historia de decisiones, de vínculos que cambian, duelos y renacimientos. "Un retrato íntimo de una mujer que aprende que el futuro solo se construye cuando una decide caminar hacia él sin dejarse atrás".

La serie es una producción original de Argos para ViX y cuenta con la participación de las escritoras Jimena Romero, Gilma Peña y Camila Ibarra.

La dirección está a cargo de Alba Gil y Pitipol Ybarra, quienes asumieron este rol tras el sensible fallecimiento del reconocido director Moisés Ortiz Urquidi.

Los productores generales son Epigmenio Ibarra y Verónica Velasco, mientras que Patricia Benítez está al mando de la producción ejecutiva, con Fides Velasco como productora.

