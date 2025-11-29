Miami Art Week: Las ferias que destacan en la Semana del Arte

Mural de imágenes dedicadas a la protesta contra las dictadoras en el Art Basel Miami Beach 2023.

Imagen de la feria Art Basel Miami Beach tomada desde la escalera eléctrica que conduce a la salida.

MIAMI.- Llega otra vez diciembre, el cierre de un año de numerosas actividades culturales en la ciudad, justo después de la fiesta de literatura que es la Feria del Libro. Ahora, con Miami Art Week, las artes visuales toman la urbe con una nutrida agenda.

Los colores y la creatividad tendrán sede en zonas como el Downtown, Wynwood, Coral Gables y Miami Beach, con propuestas de todo el mundo, en un abanico de innovación, ferias y muestras emergentes.

La edición 2025, presentada por PNC Bank, se desarrolla del 1 al 7 de diciembre y reúne más de veinte ferias, unas 1.200 galerías y miles de artistas de todos los continentes.

Además, la programación se expande este año con el estreno de Art Coral Gables. Entre tantas opciones para elegir, cuatro ferias se posicionan como pilares imprescindibles para comprender la magnitud cultural (y también económica) de Miami Art Week: Art Basel Miami Beach, Art Miami, CONTEXT Art Miami y AfriKin Art Fair.

Art Basel Miami Beach

Se le considera como la feria más influyente del continente y regresa al Miami Beach Convention Center del 4 al 7 de diciembre, con preestrenos VIP los días 3 y 4. Su vigesimotercera edición suma 283 galerías de 43 países, incluidas 49 que participan por primera vez.

Desde su llegada a Miami en 2002, la feria ha convertido a la ciudad en una atracción artística internacional. No extraña que atraiga a más de 80.000 visitantes por edición, entre coleccionistas, curadores, artistas y celebridades que convierten la semana en un fenómeno social, porque Art Basel es un espacio para ver y dejarse ver.

El recinto principal se organiza en múltiples sectores, Galleries, Meridians, Nova, Positions, Survey, Kabinett, Magazines y Conversations, que integran un mapa curatorial complejo, con obras icónicas del siglo XX y tendencias digitales más recientes.

Este año destacan los grandes formatos de Meridians, comisariados por Yasmil Raymond bajo el tema The Shape of Time, y el debut de Zero 10, plataforma dedicada al arte digital con la participación de OpenSea.

Pero hay más: Art Basel celebra la première estadounidense de los Art Basel Awards, reconociendo a artistas e instituciones clave en el ecosistema creativo global.

Art Miami

Del 2 al 7 de diciembre, en su ya emblemática sede a orillas de la Bahía de Biscayne, llega Art Miami, reconocida como la segunda feria de arte más concurrida a nivel global, y que reafirma su reputación como una de las ferias de mayor trayectoria en la ciudad.

Su VIP preview del 2 de diciembre marca el inicio extraoficial de Miami Art Week para coleccionistas y compradores de alto perfil.

Art Miami ofrece una cuidada selección de obras modernas, contemporáneas, clásicas y de posguerra, exhibidas por las galerías más respetadas del mundo.

Su público convierte el evento en un punto de encuentro crucial para adquisiciones de obras maestras y descubrimiento de nuevos talentos. Este año la feria mantiene su apuesta por el equilibrio entre figuras consagradas y propuestas que desafían los límites del arte contemporáneo.

CONTEXT Art Miami

Como feria hermana de Art Miami, CONTEXT Art Miami regresa también del 2 al 7 de diciembre al Pabellón CONTEXT en One Herald Plaza. Desde su lanzamiento en 2012, se ha ganado un puesto como una de las plataformas más respetadas para artistas que están comenzando sus carreras.

Este año participan 75 galerías internacionales en un evento que facilita el diálogo entre artistas, coleccionistas y espacios expositivos. Pero hay que mencionar que también funciona como un radar de tendencias. Aquí se puede atisbar el futuro de las artes visuales.

La feria está compuesta de programas especiales, proyectos curados y exhibiciones individuales que permiten recorrer un mapa de las nuevas voces que podrían comenzar a marcar el pulso del arte contemporáneo.

Su preview VIP del 2 de diciembre atrae a quienes buscan “el próximo gran nombre” y desean apoyar carreras en desarrollo dentro del contexto más dinámico del año.

AfriKin

Desde el 30 de noviembre, para abrir bien temprano la semana del arte, y hasta el 7 de diciembre, AfriKin Art Fair ocupará el Scott Galvin Community Center, en North Miami. Esta feria, reconocida por la Ciudad de North Miami como el arranque oficial de la semana y destacada por el circuito Art of Black Miami, se llevó el puesto de la plataforma más influyente del arte africano y de la diáspora en Estados Unidos.

Su All-White Vernissage (todos vestidos de blanco), una gala de apertura para coleccionistas y líderes culturales atrae cada año a figuras clave del circuito internacional. Algo que define a AfriKin este año es su rigor curatorial y la reunión de artistas de más de 30 países. Los asistentes podrán disfrutar de instalaciones, exhibiciones inmersivas, performances y diálogos sobre identidad y patrimonio.

A diferencia de otras ferias, AfriKin es fusión y cercanía, pues funciona como un puente cultural y un espacio intelectual. Quienes han visitado la feria en años anteriores se llevan como recuerdo las experiencias más sensoriales, un instantáneo sentido de hermandad entre los desconocidos que visitan el centro comunitario, así como la oportunidad de conocer aromas y degustar platos de raíces africanas.

Sus programas de pensamiento crítico permiten comprender las narrativas contemporáneas más potentes del continente africano y su diáspora global.

Miami, un museo abierto

Una semana intensa, una ciudad donde se respira arte en cada esquina. ¿Qué mejor regalo para los amantes del arte? Y no solo las galerías se visten de cultura: los hoteles se transforman en galerías instantáneas, los murales de Wynwood adquieren nueva vida y aparece un sinnúmero de eventos simultáneos, como Untitled, Red Dot, NADA, Pinta, Prizm y SCOPE.

La esperada semana del arte en Miami es un punto de encuentro para las industrias creativas y un muestrario de lo que está por venir.

Para más detalles sobre la programación, visite miamiartweek.org.