sábado 29  de  noviembre 2025
ARTES VISUALES

Miami Art Week: Las ferias que destacan en la Semana del Arte

Del 1 al 7 de diciembre, Miami se convierte en el epicentro mundial del arte contemporáneo durante una semana en la que la ciudad vibra a todo color

Feria CONTEXT Art Miami.&nbsp;

Feria CONTEXT Art Miami. 

Cortesía/Prensa
Stand de la Galleria Barbara Paci, en Art Miami 2024.&nbsp;

Stand de la Galleria Barbara Paci, en Art Miami 2024. 

Grethel Delgado/DLA
Rudolf Budja Gallery, en Art Miami 2024.&nbsp;

Rudolf Budja Gallery, en Art Miami 2024. 

Grethel Delgado/DLA
Art Miami 2024.

Art Miami 2024.

Grethel Delgado/DLA
Trump, Elon Musk y otras figuras en Art Miami 2024.&nbsp;

Trump, Elon Musk y otras figuras en Art Miami 2024. 

Art Miami 2024.  Grethel Delgado/DLA
Algunas piezas de Aldo Castillo Gallery, en Art Miami 2024.&nbsp;

Algunas piezas de Aldo Castillo Gallery, en Art Miami 2024. 

Grethel Delgado/DLA
Art Miami 2024.&nbsp;

Art Miami 2024. 

Grethel Delgado/DLA
Vista parcial de Art Miami 2024.&nbsp;

Vista parcial de Art Miami 2024. 

Grethel Delgado/DLA
Vista parcial de Art Miami 2024.&nbsp;&nbsp;

Vista parcial de Art Miami 2024.  

Grethel Delgado/DLA
Pieza, en representación de un corazón humano, en exhibición en Art Basel Miami Beach 2023.

Pieza, en representación de un corazón humano, en exhibición en Art Basel Miami Beach 2023.

Wilma Hdez./ DLA
Imagen de la feria Art Basel Miami Beach tomada desde la escalera eléctrica que conduce a la salida.&nbsp;

Imagen de la feria Art Basel Miami Beach tomada desde la escalera eléctrica que conduce a la salida. 

Wilma Hdez./ DLA
Escultura expuesta en Art Basel Miami Beach 2023.&nbsp;

Escultura expuesta en Art Basel Miami Beach 2023. 

Wilma Hdez./ DLA
Mural de imágenes dedicadas a la protesta contra las dictadoras en el Art Basel Miami Beach 2023.

Mural de imágenes dedicadas a la protesta contra las dictadoras en el Art Basel Miami Beach 2023.

Wilma Hernández/DLA
Espectadores visitan la edición 2023 de Art Basel Miami Beach

Espectadores visitan la edición 2023 de Art Basel Miami Beach

Wilma Hernández/DLA
Diario las Américas | GRETHEL DELGADO
Por GRETHEL DELGADO

MIAMI.- Llega otra vez diciembre, el cierre de un año de numerosas actividades culturales en la ciudad, justo después de la fiesta de literatura que es la Feria del Libro. Ahora, con Miami Art Week, las artes visuales toman la urbe con una nutrida agenda.

Los colores y la creatividad tendrán sede en zonas como el Downtown, Wynwood, Coral Gables y Miami Beach, con propuestas de todo el mundo, en un abanico de innovación, ferias y muestras emergentes.

Lee además
Obra del artista Fidel García. 
ARTES VISUALES

Exposición en Miami explora tensión entre lo real y lo fantástico
El retrato de Elisabeth Lederer, de Gustav Klimt, se exhibió en la subasta Marquee Sales Series de Sothebys en Nueva York el 8 de noviembre de 2025.
SUBASTA

Retrato de Klimt es la segunda obra de arte más cara jamás vendida

La edición 2025, presentada por PNC Bank, se desarrolla del 1 al 7 de diciembre y reúne más de veinte ferias, unas 1.200 galerías y miles de artistas de todos los continentes.

Además, la programación se expande este año con el estreno de Art Coral Gables. Entre tantas opciones para elegir, cuatro ferias se posicionan como pilares imprescindibles para comprender la magnitud cultural (y también económica) de Miami Art Week: Art Basel Miami Beach, Art Miami, CONTEXT Art Miami y AfriKin Art Fair.

Art Basel Miami Beach

Se le considera como la feria más influyente del continente y regresa al Miami Beach Convention Center del 4 al 7 de diciembre, con preestrenos VIP los días 3 y 4. Su vigesimotercera edición suma 283 galerías de 43 países, incluidas 49 que participan por primera vez.

Desde su llegada a Miami en 2002, la feria ha convertido a la ciudad en una atracción artística internacional. No extraña que atraiga a más de 80.000 visitantes por edición, entre coleccionistas, curadores, artistas y celebridades que convierten la semana en un fenómeno social, porque Art Basel es un espacio para ver y dejarse ver.

El recinto principal se organiza en múltiples sectores, Galleries, Meridians, Nova, Positions, Survey, Kabinett, Magazines y Conversations, que integran un mapa curatorial complejo, con obras icónicas del siglo XX y tendencias digitales más recientes.

Este año destacan los grandes formatos de Meridians, comisariados por Yasmil Raymond bajo el tema The Shape of Time, y el debut de Zero 10, plataforma dedicada al arte digital con la participación de OpenSea.

Pero hay más: Art Basel celebra la première estadounidense de los Art Basel Awards, reconociendo a artistas e instituciones clave en el ecosistema creativo global.

Art Miami

Del 2 al 7 de diciembre, en su ya emblemática sede a orillas de la Bahía de Biscayne, llega Art Miami, reconocida como la segunda feria de arte más concurrida a nivel global, y que reafirma su reputación como una de las ferias de mayor trayectoria en la ciudad.

Su VIP preview del 2 de diciembre marca el inicio extraoficial de Miami Art Week para coleccionistas y compradores de alto perfil.

Art Miami ofrece una cuidada selección de obras modernas, contemporáneas, clásicas y de posguerra, exhibidas por las galerías más respetadas del mundo.

Su público convierte el evento en un punto de encuentro crucial para adquisiciones de obras maestras y descubrimiento de nuevos talentos. Este año la feria mantiene su apuesta por el equilibrio entre figuras consagradas y propuestas que desafían los límites del arte contemporáneo.

CONTEXT Art Miami

Como feria hermana de Art Miami, CONTEXT Art Miami regresa también del 2 al 7 de diciembre al Pabellón CONTEXT en One Herald Plaza. Desde su lanzamiento en 2012, se ha ganado un puesto como una de las plataformas más respetadas para artistas que están comenzando sus carreras.

Este año participan 75 galerías internacionales en un evento que facilita el diálogo entre artistas, coleccionistas y espacios expositivos. Pero hay que mencionar que también funciona como un radar de tendencias. Aquí se puede atisbar el futuro de las artes visuales.

La feria está compuesta de programas especiales, proyectos curados y exhibiciones individuales que permiten recorrer un mapa de las nuevas voces que podrían comenzar a marcar el pulso del arte contemporáneo.

Su preview VIP del 2 de diciembre atrae a quienes buscan “el próximo gran nombre” y desean apoyar carreras en desarrollo dentro del contexto más dinámico del año.

AfriKin

Desde el 30 de noviembre, para abrir bien temprano la semana del arte, y hasta el 7 de diciembre, AfriKin Art Fair ocupará el Scott Galvin Community Center, en North Miami. Esta feria, reconocida por la Ciudad de North Miami como el arranque oficial de la semana y destacada por el circuito Art of Black Miami, se llevó el puesto de la plataforma más influyente del arte africano y de la diáspora en Estados Unidos.

Su All-White Vernissage (todos vestidos de blanco), una gala de apertura para coleccionistas y líderes culturales atrae cada año a figuras clave del circuito internacional. Algo que define a AfriKin este año es su rigor curatorial y la reunión de artistas de más de 30 países. Los asistentes podrán disfrutar de instalaciones, exhibiciones inmersivas, performances y diálogos sobre identidad y patrimonio.

A diferencia de otras ferias, AfriKin es fusión y cercanía, pues funciona como un puente cultural y un espacio intelectual. Quienes han visitado la feria en años anteriores se llevan como recuerdo las experiencias más sensoriales, un instantáneo sentido de hermandad entre los desconocidos que visitan el centro comunitario, así como la oportunidad de conocer aromas y degustar platos de raíces africanas.

Sus programas de pensamiento crítico permiten comprender las narrativas contemporáneas más potentes del continente africano y su diáspora global.

Miami, un museo abierto

Una semana intensa, una ciudad donde se respira arte en cada esquina. ¿Qué mejor regalo para los amantes del arte? Y no solo las galerías se visten de cultura: los hoteles se transforman en galerías instantáneas, los murales de Wynwood adquieren nueva vida y aparece un sinnúmero de eventos simultáneos, como Untitled, Red Dot, NADA, Pinta, Prizm y SCOPE.

La esperada semana del arte en Miami es un punto de encuentro para las industrias creativas y un muestrario de lo que está por venir.

Para más detalles sobre la programación, visite miamiartweek.org.

Temas
Te puede interesar

S Revista celebra Miami con una noche de arte, música y orgullo latino

Sebastián Yatra anuncia recorrido por Latinoamérica con nueva gira

Productora Emma Lustres triunfa en los próximos Premios Forqué

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante su encuentro con la presidenta de la Unión Europea, Úrsula Von der Leyen
CASA BLANCA

UE vería poder económico de EEUU como un peligro para su supervivencia

El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
TENSIONES

EEUU anuncia cierre total del espacio aéreo de Venezuela y sus alrededores

El expresidente de Estados Unidos Joe Biden y la exprimera dama Jill Biden asistieron al servicio fúnebre del exvicepresidente Dick Cheney en la Catedral Nacional el 20 de noviembre de 2025 en Washington, DC. Pence observa con detenimiento a Biden.
Estados Unidos

Trump rescinde de todas las órdenes ejecutivas con firma automática de la Administración Biden

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla con los medios después de visitar el Centro de Coordinación Civil-Militar en el sur de Israel el 24 de octubre de 2025.
ESTADOS UNIDOS

Marco Rubio ratifica el derecho de EEUU de denegar o revocar visas: "No están garantizadas por ley"

Un fanático del Palmeiras camina por una calle de Lima antes de la final de la Copa Libertadores, el 28 de noviembre de 2025.
FÚTBOL

Hincha de Palmeiras muere en accidente antes de la final de la Copa Libertadores en Lima

Te puede interesar

El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
TENSIONES

EEUU anuncia cierre total del espacio aéreo de Venezuela y sus alrededores

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Esta composición de fotografías de archivo, tomada el 10 de marzo de 2025, muestra al ministro de Defensa hondureño, Rixi Moncada (izq.), saludando a la prensa en la sede del Estado Mayor Conjunto en Tegucigalpa el 6 de septiembre de 2024; al excandidato presidencial hondureño de la Alianza contra la Dictadura, Salvador Nasralla, dirigiéndose a los medios en Tegucigalpa el 12 de marzo de 2018; y al precandidato presidencial hondureño del Partido Nacional, Nasry Asfura, saludando mientras espera para votar durante las elecciones primarias y locales en Tegucigalpa, el 9 de marzo de 2025.   
POLÍTICA

Honduras enfrenta unas elecciones decisivas entre denuncias de fraude y polarización

El empresario republicano Tony Díaz anuncia su campaña por el escaño del Distrito 113 de Florida.
HIJO TÍPICO DEL DISTRITO 113

"Florida no está en venta", advierte republicano moderado aspirante al Congreso estatal

El dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de EEUU, Donald Trump.
CONFLICTO

Trump conversa con Maduro y le indica que EEUU multiplicará acciones militares, según reportes

El Papa León XIV oficia una misa en el Volkswagen Arena como parte de su viaje apostólico a Turquía y Líbano, en Estambul, el 29 de noviembre de 2025. 
VATICANO

El Papa preside su primera misa en Turquía tras visitar la Mezquita Azul