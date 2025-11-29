sábado 29  de  noviembre 2025
El Teatro Real recibe el Premio Nacional de Turismo

Su excelencia artística "ha convertido al Teatro Real en un motor fundamental del turismo cultural madrileño y español", expuso el jurado

MADRID.- El Teatro Real recibió el Premio Nacional de Turismo 2025 en la categoría de Internacionalización en reconocimiento a "la proyección excepcional del Teatro Real como embajador cultural de España en el mundo, destacando su capacidad para atraer a audiencias internacionales y posicionar a Madrid como destino de referencia para el turismo cultural de máxima calidad".

El fallo del jurado de estos galardones, que celebran este año su primera edición, valoró "la consolidación del prestigio del Teatro Real entre los grandes teatros de ópera del mundo, generando un impacto turístico y cultural de primer orden", como ha dado a conocer la institución.

El jurado añade que su excelencia artística, su programación, las coproducciones con los principales coliseos operísticos del mundo y su capacidad para atraer a grandes figuras y producciones de referencia "han convertido a esta institución en un motor fundamental del turismo cultural madrileño y español".

"Miles de visitantes de todo el mundo programan sus viajes a Madrid para disfrutar de las temporadas del Teatro Real, contribuyendo significativamente al posicionamiento de España como destino cultural de primer nivel", destaca el jurado, que enfatiza en que "el Teatro Real ha sabido conjugar la excelencia artística con una visión estratégica de proyección internacional, estableciendo alianzas con instituciones culturales de referencia mundial y consolidando una programación que sitúa a Madrid en el circuito de las grandes capitales operísticas".

Por ello, considera que "esta labor ha fortalecido la marca España y ha demostrado cómo la cultura de excelencia puede ser un poderoso vector de atracción turística y prestigio internacional" ya que "por su contribución decisiva a la internacionalización del turismo cultural español, su capacidad de atraer visitantes de alto valor y su papel como referente mundial de la excelencia operística, el Teatro Real representa de manera ejemplar los valores que este galardón pretende reconocer".

El 13 de noviembre, el Teatro Real recibió el International Opera Award de Sostenibilidad en reconocimiento a las actuaciones de mejora de eficiencia energética realizadas en la cubierta y en el interior de su edificio, así como por su compromiso y esfuerzo continuado, a lo largo de los últimos años, para reducir su huella de carbono.

FUENTE: Europa Press

Deja tu comentario

