En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

Raúl Rocha y Victoria Kjaer Theilvig asisten a la ceremonia de iluminación del Empire State Building en honor a Miss Universo 2024, celebrada el 22 de noviembre de 2024 en la ciudad de Nueva York.

El empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, conocido por ser propietario del 50% de las acciones de la Organización Miss Universo, ha sido imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntamente estar vinculado en operaciones de tráfico de hidrocarburos, armas y colaboración con el crimen organizado.

Según la información difundida por el periodista Carlos Loret de Mola en X, el empresario es parte de una lista del programa de testigos protegidos de la FGR.

El 19 de noviembre la Fiscalía General de la República aprobó que Rocha Cantú se identifique como testigo colaborador, una figura legal que le permite al empresario compartir información relevante sobre operaciones criminales para el avance de la investigación, mientras él recibe beneficios procesales.

Miss Universo 2025 denuncia campaña de "violencia" en su contra

La mexicana Fátima Bosch, quien hace unos días ganó el concurso de Miss Universo 2025, dijo que hay una campaña de odio en su contra, luego de una ola de críticas en redes sociales, tras cuestionamientos de un exjuez del certamen.

La participación de la mexicana en este concurso ha estado salpicada desde el principio de escándalos que le valieron el apoyo feminista, pero también señalamientos de que su triunfo fue manipulado.

En un extenso mensaje, Bosch dijo ser "una mujer que como millones en el mundo ha vivido en carne propia la violencia que nace del odio, de la desinformación, de la incapacidad de algunos de ver a una mujer brillar".

Fiscalía de Italia pide más de un año de cárcel para Chiara Ferragni

La Fiscalía de Milán solicitó un año y ocho meses de cárcel para la influencer Chiara Ferragni, quien está acusada de estafa agravada por la venta y promoción de dulces navideños conocidos como el Caso Pandoro. La petición fue presentada por el juez Ilio Mannucci Pacini al fiscal Cristian Barilli.

Según el diario Corriere della Sera, la influencer asistió la mañana del 25 de septiembre a la audiencia junto a Fabio Maria Damato, quien fue su mano derecha, y Francesco Cannillo, el presidente de la empresa Ceralitalia. Para los hombres se solicitó una pena de un año y ocho meses de cárcel y un año de prisión, respectivamente.

El juicio inició el 4 de noviembre en el Tribunal de Milán y será el 19 de diciembre cuando se realice la segunda vista en donde la defensa de Ferragni solicitará la absolución de los acusados.

Simon Cowell niega acusaciones que lo culpan por muerte de Liam Payne

Simon Cowell se pronuncia sobre la muerte de su antiguo protegido Liam Payne. En una nueva entrevista, el podcast Music Now de Rolling Stone le preguntó a Cowell qué pensaba sobre el hecho de que algunos lo culparan por la muerte de Payne en 2024.

Algunos fanáticos lo han acusado de presionar demasiado a One Direction y no ofrecerles el apoyo adecuado cuando alcanzaron el éxito.

El ejecutivo musical fue el creador de The X Factor, la serie de concursos en la que One Direction surgió en 2010. Al finalizar el programa, el grupo firmó con el sello discográfico de Cowell, Syco Records, y a partir de ahí su estrellato creció.

Surgen detalles sobre confrontación de Ryan Reynolds a Justin Baldoni

Nuevos detalles han surgido sobre una confrontación que se suscitó en la residencia de Ryan Reynolds y Blake Lively en Nueva York, donde el actor encaró al director Justin Baldoni por los comentarios inapropiados que este hacía en el set de It Ends With Us de Blake Lively sobre el peso de la intérprete.

Según información compartida por la revista People, el hecho ocurrió el 25 de abril de 2023, cuando Baldoni visitó el penthouse de la pareja.

En el lugar, Reynolds se desahogó exponiendo lo horrible que era que le preguntara a una mujer por su peso. En el lugar también se encontraba Taylor Swift y Hugh Jackman.