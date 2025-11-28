Marco Rubio ratifica el derecho de EEUU de denegar o revocar visas: "No están garantizadas por ley"

MIAMI. El secretario de Estado, Marco Rubio, ratificó este viernes el derecho del gobierno de EEUU de denegar visas para entrar al país y de revocarlas si se constata que los beneficiarios, ya dentro del territorio estadounidense, apoyan la violencia o acciones de terrorismo.
“No es de interés nacional, ni de nuestra política exterior ni de nuestra seguridad nacional, traer a nuestros campus a personas que no solo estudian, sino que también promueven o justifican organizaciones terroristas dedicadas a la violencia y la destrucción”, señaló en un mensaje categórico difundido por redes.
Rubio hizo el señalamiento luego de que el presidente Donald Trump anunció su intención de "pausar permanentemente" la inmigración desde "todos los países del tercer mundo", y eliminar "millones de admisiones ilegales" hechas durante el gobierno de Joe Biden.
Las visas no son un derecho
Rubio fue directo en su mensaje.
“Nadie tiene derecho a una visa de estudiante para entrar a EEUU. Nadie. No es un derecho constitucional. No está garantizado por ley”, dijo y explicó que funcionarios consulares deniegan visas diariamente por diversas razones: “Por sospecha de sobrepasar el límite de estancia, asociación delictiva, lo que sea. Se deniegan visas en todo el mundo a diario. Nadie tiene derecho a una”, afirmó tajante.
Señaló que existe la “idea errónea” de que una visa se concede automáticamente, a menos que se halle una razón para denegarla.
“Eso no es cierto. La carga de la prueba es al revés”, puntualizó.
“Si alguien solicita una visa de estudiante y durante la entrevista queda claro que apoya a Hamás como grupo positivo, probablemente no lo dejaríamos entrar, y no deberíamos”, dijo y prosiguió:
“Pero si no se le hace esa pregunta, y entra a EEUU, y luego se hace evidente que apoya a Hamás, entonces su visa debería ser revocada. Si posteriormente descubrimos información que habría llevado a la denegación, eso es motivo de revocación”, aseguró.
“Por lo tanto, tenemos el derecho a denegar visas antes de la entrada y revocarlas después si la presencia de alguien atenta contra nuestra seguridad o nuestros intereses nacionales. Eso es exactamente lo que pretendemos hacer”, dejó claro en su mensaje.
FUENTE: Con información OpenSourceIntel