ARTES VISUALES

Detienen a monjas excomulgadas por presuntamente vender obras de la Iglesia

El anticuario al que se investiga por presuntamente recibir las obras robadas, también quedó en libertad provisional, agregó el tribunal

La exabadesa de la orden de las Clarisas de Belorado, Laura García de Viedma, sonríe tras salir de un juzgado tras su liberación en Briviesca, provincia de Burgos, el 28 de noviembre de 2025, un día después de ser detenida junto con otra hermana en dos operaciones policiales separadas.

La exabadesa de la orden de las Clarisas de Belorado, Laura García de Viedma, sonríe tras salir de un juzgado tras su liberación en Briviesca, provincia de Burgos, el 28 de noviembre de 2025, un día después de ser detenida junto con otra hermana en dos operaciones policiales separadas.

AFP/César Manso

BRIVIESCA.- Dos de las monjas españolas que se declararon en rebeldía contra el Vaticano y fueron excomulgadas en 2024, fueron brevemente detenidas por presuntamente vender obras pertenecientes a la Iglesia, informó este viernes un tribunal en la provincia de Burgos.

"El Tribunal de Instancia de Briviesca ha acordado la libertad provisional de las dos exmonjas detenidas" el jueves, quienes "están siendo investigadas por el delito de apropiación indebida de bienes de interés cultural", explicó la corte en un breve comunicado.

El anticuario al que se investiga por presuntamente recibir las obras robadas, también quedó en libertad provisional, agregó el tribunal.

Las dos monjas forman parte de un grupo de religiosas excomulgadas en 2024 luego de romper con el Vaticano, que siguen ocupando el convento de Santa Clara en el pueblo de Belorado, cercano de Burgos, pese a que la justicia, a pedido de la Iglesia católica, les ordenó abandonarlo en agosto.

Las monjas recurrieron y el caso sigue dirimiéndose en tribunales.

Investigación

El tribunal no ofreció más detalles del caso de las obras sustraídas, pero según El País, las monjas formarían parte de una trama para vender irregularmente patrimonio sacro del convento.

El diario indicó que agentes de la Guardia Civil registraron la mañana del viernes el convento de Belorado para "esclarecer si las exmonjas han vendido irregularmente piezas de arte sacro".

"No hemos cometido ningún delito y no tenemos nada que ocultar", afirmó una de las monjas rebeldes de Belorado en un video en su cuenta de Instagram la noche del jueves.

El caso, que ha cautivado la atención en España, estalló en mayo de 2024, cuando las hermanas del convento de Santa Clara, un recinto del siglo XV en el corazón de un pueblo de 1.800 vecinos, anunciaron que rompían con el Vaticano al considerar un "usurpador" al entonces papa Francisco.

El conflicto se derivó de un enfrentamiento inmobiliario, ya que, según las monjas, el Vaticano bloqueó su intento de comprar otro convento.

Las religiosas fueron acusadas de adscribirse a una secta afiliada al "sedevacantismo", un movimiento que considera herejes a todos los papas que sucedieron a Pío XII (1939-1958).

Las monjas aseguran que el convento de Belorado les pertenece.

FUENTE: AFP

