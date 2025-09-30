martes 30  de  septiembre 2025
PLATAFORMAS

Descubre los estrenos de Netflix, HBO Max, Prime y Disney Plus para octubre

Halloween marca la pauta del mes en las plataformas de streaming, con la mayoría de los títulos ubicándose en la categoría de terror

El logotipo de Netflix se ve en el Netflix Tudum Theatre en Los Ángeles, California, el 14 de septiembre de 2022.

El logotipo de Netflix se ve en el Netflix Tudum Theatre en Los Ángeles, California, el 14 de septiembre de 2022.

AFP/Patrick T. Fallon
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Las plataformas de streaming Netflix, HBO Max, Prime y Disney Plus revelaron las películas, series y documentales que se unirán a su catálogo en octubre de 2026.

Halloween marca la pauta del mes, con la mayoría de los títulos ubicándose en la categoría de terror. Netflix abre el calendario con el estreno de Monstruos: La historia de Ed Gein, una miniserie que explora los crímenes del conocido asesino de Wisconsin. Creada por Ian Brennan y Ryan Murphy, la plataforma apunta a alcanzar el éxito obtenido por las entregas anteriores, dedicadas a Jeffrey Dahmer y los hermanos Menéndez.

Lee además
El actor estadounidense se encuentra en Canadá grabando una miniserie de Netflix.
CELEBRIDADES

Actor Josh Hartnett es hospitalizado tras sufrir accidente en Canadá
En esta foto de archivo tomada el 10 de septiembre de 2021, Ben Affleck y JLo llegan para la proyección de la película The Last Duel presentada fuera de competencia durante el 78° Festival de Cine de Venecia en el Lido de Venecia.
CELEBRIDADES

Jennifer López confiesa que divorciarse de Ben Affleck es lo mejor que le ha pasado

Por su parte, HBO Max presenta It: Bienvenidos a Derry, basada en la mítica novela del escritor Stephen King, y sirve como precuela de la saga de películas estrenadas en los últimos años. La serie llega a la plataforma el 26 de octubre y está protagonizada por Jovan Adepo, Chris Chalk, Taylour Paige, James Remar y Stephen Rider.

Amazon Prime apuesta al suspenso con el estreno de Play Dirty, película coescrita y dirigida por Shane Black, con Mark Wahlberg en el papel principal. Por otro lado, Disney Plus continúa apegándose a sus clásicos con Once Upon a Snowman, un largometraje basado en el personaje Olaf de la popular Frozen.

Netflix

Películas

  • Días perfectos, 1ero de octubre

Series

  • La extraordinaria playlist de Zoey, 1ero de octubre
  • Hombres de verdad, 2 de octubre
  • Monstruo, la historia de Ed Gein, 3 de octubre
  • Animal, 3 de octubre
  • El genio y los deseos, 3 de octubre
  • Nadie nos vio partir, 15 de octubre
  • La diplomática, temporada 3, 16 de octubre

Documentales y Reality Shows

  • Rockstar Duki, desde el fin del mundo, 2 de octubre
  • Verdaderamente aterrador, 7 de octubre
  • ¿Es pastel? Halloween, 8 de octubre

HBO Max

Series

  • The Chair Company, 12 de octubre
  • It: Bienvenidos a Derry, 26 de octubre

Películas

  • Haz que regrese, 3 de octubre

Prime Video

Series

  • Lazarus, 22 de octubre
  • Culte – 2Be3, 24 de octubre

Películas

  • Play Dirty, 1° de octubre
  • Hedda, 29 de octubre

Documental

  • John Candy: I Like Me, 10 de octubre

Disney Plus

Series

  • SuperKitties, tercera temporada, 1ero de octubre
  • Tempest, 1ero de octubre
  • Kiff, temporada 2, 5 de octubre
  • Wizards Beyond Waverly Place, temporada 2, 8 de octubre
  • La suerte, 8 de octubre
  • The Murky Stream, 10 de octubre
  • Vampirina: Teenage Vampire, 15 de octubre
  • Disney Twisted Wonderland: The Animation, 29 de octubre

Películas

  • Once Upon a Snowman, 23 de octubre
  • LEGO Disney Frozen: Operation Puffins, 24 de octubre

Documentales

  • Traveling with Snow Man, 5 de octubre
  • Meet the Chimps, 16 de octubre
Temas
Te puede interesar

Louis Vuitton presenta en París una colección para estar en casa

Fanáticos despiden a Claudia Cardinale en París

Caso Diddy: fiscales federales buscan más de 11 años de cárcel para el rapero

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
ANÁLISIS

Estado de conmoción en Venezuela: ¿herramienta legal o excusa para el control absoluto?

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU realizan operativos contra migrantes irregulares. 
DIPLOMACIA

EEUU acuerda con Irán deportación de 120 iraníes de 400 que entraron de forma irregular

El presidente Donald Trump habla con periodistas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 22 de septiembre de 2025.
NARCOTRÁFICO

EEUU promete combatir "por tierra" a los cárteles de Venezuela y no descarta ataques: "Veremos qué ocurre"

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
VENEZUELA

Maduro decreta "estado de conmoción", la respuesta al cerco de EEUU contra el Cartel de los Soles

Personas detenidas por su señalada vinculación a una red de fraude vehicular.
OPERACIÓN POLICIAL

Desmantelan en Miami-Dade red de fraude vehicular por más de 5 millones de dólares

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el presidente ejecutivo de Pfizer Albert Bourla.
SALUD

Trump y Pfizer anuncian acuerdo para bajar los precios de medicamentos en EEUU

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente Donald Trump habla con periodistas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 22 de septiembre de 2025.
NARCOTRÁFICO

EEUU promete combatir "por tierra" a los cárteles de Venezuela y no descarta ataques: "Veremos qué ocurre"

Personas detenidas por su señalada vinculación a una red de fraude vehicular.
OPERACIÓN POLICIAL

Desmantelan en Miami-Dade red de fraude vehicular por más de 5 millones de dólares

Altos mandos militares reunidos en Cuántico, Virginia.
FUERZAS ARMADAS

Trump exhorta a generales a vigilar "el enemigo interior" en EEUU

Agentes de Wall Street en una de las sesiones bursátiles.
LA BOLSA

Wall Street atenta a posible cierre parcial del gobierno de EEUU