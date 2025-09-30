Descubre los estrenos de Netflix, HBO Max, Prime y Disney Plus para octubre

MIAMI.- Las plataformas de streaming Netflix, HBO Max, Prime y Disney Plus revelaron las películas, series y documentales que se unirán a su catálogo en octubre de 2026.
Halloween marca la pauta del mes en las plataformas de streaming, con la mayoría de los títulos ubicándose en la categoría de terror
Halloween marca la pauta del mes, con la mayoría de los títulos ubicándose en la categoría de terror. Netflix abre el calendario con el estreno de Monstruos: La historia de Ed Gein, una miniserie que explora los crímenes del conocido asesino de Wisconsin. Creada por Ian Brennan y Ryan Murphy, la plataforma apunta a alcanzar el éxito obtenido por las entregas anteriores, dedicadas a Jeffrey Dahmer y los hermanos Menéndez.
Por su parte, HBO Max presenta It: Bienvenidos a Derry, basada en la mítica novela del escritor Stephen King, y sirve como precuela de la saga de películas estrenadas en los últimos años. La serie llega a la plataforma el 26 de octubre y está protagonizada por Jovan Adepo, Chris Chalk, Taylour Paige, James Remar y Stephen Rider.
Amazon Prime apuesta al suspenso con el estreno de Play Dirty, película coescrita y dirigida por Shane Black, con Mark Wahlberg en el papel principal. Por otro lado, Disney Plus continúa apegándose a sus clásicos con Once Upon a Snowman, un largometraje basado en el personaje Olaf de la popular Frozen.
