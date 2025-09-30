Descubre los estrenos de Netflix, HBO Max, Prime y Disney Plus para octubre

El logotipo de Netflix se ve en el Netflix Tudum Theatre en Los Ángeles, California, el 14 de septiembre de 2022.

MIAMI.- Las plataformas de streaming Netflix, HBO Max, Prime y Disney Plus revelaron las películas, series y documentales que se unirán a su catálogo en octubre de 2026.

Halloween marca la pauta del mes, con la mayoría de los títulos ubicándose en la categoría de terror. Netflix abre el calendario con el estreno de Monstruos: La historia de Ed Gein, una miniserie que explora los crímenes del conocido asesino de Wisconsin. Creada por Ian Brennan y Ryan Murphy, la plataforma apunta a alcanzar el éxito obtenido por las entregas anteriores, dedicadas a Jeffrey Dahmer y los hermanos Menéndez.

Por su parte, HBO Max presenta It: Bienvenidos a Derry, basada en la mítica novela del escritor Stephen King, y sirve como precuela de la saga de películas estrenadas en los últimos años. La serie llega a la plataforma el 26 de octubre y está protagonizada por Jovan Adepo, Chris Chalk, Taylour Paige, James Remar y Stephen Rider.

Amazon Prime apuesta al suspenso con el estreno de Play Dirty, película coescrita y dirigida por Shane Black, con Mark Wahlberg en el papel principal. Por otro lado, Disney Plus continúa apegándose a sus clásicos con Once Upon a Snowman, un largometraje basado en el personaje Olaf de la popular Frozen.

Netflix

Películas

Días perfectos, 1ero de octubre

Series

La extraordinaria playlist de Zoey, 1ero de octubre

Hombres de verdad, 2 de octubre

Monstruo, la historia de Ed Gein, 3 de octubre

Animal, 3 de octubre

El genio y los deseos, 3 de octubre

Nadie nos vio partir, 15 de octubre

La diplomática, temporada 3, 16 de octubre

Documentales y Reality Shows

Rockstar Duki, desde el fin del mundo, 2 de octubre

Verdaderamente aterrador, 7 de octubre

¿Es pastel? Halloween, 8 de octubre

HBO Max

Series

The Chair Company, 12 de octubre

It: Bienvenidos a Derry, 26 de octubre

Películas

Haz que regrese, 3 de octubre

Prime Video

Series

Lazarus, 22 de octubre

Culte – 2Be3, 24 de octubre

Películas

Play Dirty, 1° de octubre

Hedda, 29 de octubre

Documental

John Candy: I Like Me, 10 de octubre

Disney Plus

Series

SuperKitties, tercera temporada, 1ero de octubre

Tempest, 1ero de octubre

Kiff, temporada 2, 5 de octubre

Wizards Beyond Waverly Place, temporada 2, 8 de octubre

La suerte, 8 de octubre

The Murky Stream, 10 de octubre

Vampirina: Teenage Vampire, 15 de octubre

Disney Twisted Wonderland: The Animation, 29 de octubre

Películas

Once Upon a Snowman, 23 de octubre

LEGO Disney Frozen: Operation Puffins, 24 de octubre

Documentales