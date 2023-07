Teudy Amador: "La mejor tendencia es lo que te quede bien"

Pero desde que agarró unas tijeras y se puso detrás de su primer cliente para arreglarle el pelo o la barba, supo que tenía un talento que desarrollar.

“Me empezó a gustar. Cuando trabajaba como barbero, a veces llegaba una mujer y preguntaba: ‘¿puedes cortarme las punticas?’ Y así sobre la marcha fui aprendiendo”, admitió Amador, que hoy en día es reconocido por su sello de excelencia: el corte de cabello.

En 2008 llegó a Estados Unidos y ese mismo año sentó las bases de una carrera que ya suma más de dos décadas. “En 2008 fue [el presentador de noticias] Fausto Malavé el primer cliente mío en un salón. Trabajaba de asistente, y Fausto conocía al dueño de la peluquería”, recordó el estilista.

Arte y diseño con tijeras

Amador siempre busca estar actualizado con las últimas tendencias. Además, tiene la certificación que le permite enseñar a otros este arte. Tiene también un equipo que le permitirá hacer un diagnóstico de la salud del cuero cabelludo, y así saber qué tipo de tratamiento aplicar según las necesidades de cada persona.

“Esto ante todo es una responsabilidad, saber que te estás metiendo en un medio donde estás conectando directamente con la persona, tocándole la cabeza, estás entrando en su espacio, su imagen, su prioridad. Porque para la mayoría de las mujeres el pelo y la salud del pelo es una prioridad”, declaró el estilista.

Como amplió, “más allá de: ‘quiero arreglarme el pelo’, es también: ‘quiero desconectarme de mi casa, de los problemas’. Entonces estás convirtiéndote no solo en su estilista, sino en su terapista y su masajista del cuero cabelludo”.

Un breve vistazo a los cambios de imagen que consigue en sus clientes basta para admirar su destreza. Tras estudiar la forma del rostro de una persona y conocer cuáles son las expectativas de esta, el estilista cubano pone manos a la obra. Lo hace con sus inseparables tijeras, de una colección muy preciada que guarda en un estuche de cuero, con diseños japoneses de acero que son obras de arte por sí mismas.

“Pienso en la cabeza como una escultura, y así voy diseñando una caída del cabello. Es dejar memoria en el cabello, para que siga esa caída, ese estilo”, reveló el estilista.

Sobre ruedas

“Siempre fui móvil, me gusta moverme, no me gusta estar estancado entre cuatro paredes”, comentó Amador al detallar cómo será su peluquería móvil en una van o camioneta Mercedes Benz que tiene casi lista para estrenar.

Está transformada completamente en su interior, con un diseño elegante y sobrio en negro y dorado. De este modo podrá llegar a la casa del cliente, y al mismo tiempo ofrecer un servicio completo y de calidad, pues el vehículo tiene integrados todos los elementos, como la silla de peluquería, el ‘shampoo chair’ o lavacabeza, y los estantes con los productos para tratamientos y color.

“Con la pandemia la gente se ha dado cuenta de que el tiempo es oro, y quieren ahorrarse el tiempo de ir a una peluquería convencional, así que la peluquería va hasta tu casa”, enfatizó.

¿Tendencias, modas?

Si bien hay estilistas que insisten en presentar las tendencias e incluso buscan que sus clientes opten por un corte o un color que esté “de moda”, Amador prefiere resaltar siempre la personalidad y esos rasgos peculiares que identifican a una persona.

“La mejor tendencia es lo que te quede bien, lo que quieras usar”, constató Amador. En efecto, como dijo Yves Saint Laurent, “Las tendencias desaparecen, el estilo es eterno”.

En vez de imitar la apariencia de otra persona, Amador aconseja a sus clientes que encuentren ese estilo que les realce el rostro y la autoestima, pero sobre todo “que hable por sí mismo”. El estilista cubano está seguro de que un cabello hermoso, brillante y trabajado por un profesional hará que una persona destaque en el sitio al que llegue, no solo haciendo que todos la miren, sino marcando una declaración de distinción y cuidado personal que suele abrir muchas puertas.

Dicha filosofía podría compararse de algún modo con la llamada “peluquería emocional”, o el interesante término de Claude Juillard, visagismo, que no es otra cosa que encontrar el corte que más favorezca y muestre la personalidad del cliente.

Y así lo explica Amador: “El estilismo no es un espejo y una simple silla, porque literalmente eso es lo que necesita un estilista o un peluquero. ¿Cuál es la diferencia? El peluquero trabaja de todo un poco, y el estilista se especializa más en sacar de la persona lo mejor. No es simplemente cortar y secar. Hay quien dice: ‘sí, sales muy linda de la peluquería, pero ¿y después?’ Yo trato que el ‘después’ sea más fácil para ti. Por eso me enfoco mucho en el corte. El corte es tendencia siempre. Y un buen corte se logra cuando hay textura, hay movimiento, hay armonía”.

Autoestima y seguridad

Visitar a un estilista y recibir este tipo de cuidado personal tiene muchos beneficios. Más allá del resultado positivo de ver un cambio de imagen espectacular, hay varias razones por las que esa sesión de belleza y estilo se convierte en un impulso emocional.

Se trata de un momento personal y de mimos que se equipara a la visita a un spa por la sensación de bienestar que aporta. Además, los productos y la técnica que usa un estilista son de alta calidad y el cabello lo va a agradecer.

Según recordó Amador, ha tenido “la oportunidad de cambiar la imagen de mujeres que han sido abusadas. Y ese momento en el que se ven y me dicen: ‘Dios te bendiga tus manos’, eso es gratificante”. Y es que con sus manos puede “consentir a las personas, levantarles la autoestima”.

“Hay gente que llega sin esperanza y luego cuando se mira en el espejo dicen: ‘wow, ¿esa soy yo?’ Es muy grato, pues hago algo que me apasiona”, acotó.

Puede encontrar a Teudy Amador en su cuenta de Instagram y en TikTok.