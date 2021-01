Thalía denuncia maltrato hacia su abuela de 103 años

"Por ahora no podemos dar tantos detalles de lo acontecido a su salud, pero en estos momentos sí quisiéramos pedirles una oración por ella. Oraciones y luz para que recupere pronto la salud que se ha visto comprometida", añadió la cantante y actriz de 49 años de edad, quien además agradeció los mensajes de felicitaciones por el cumpleaños de Doña Eva.

"¡Muchísimas gracias a todos por las felicitaciones que nos han mandado para celebrarla hoy, en su cumpleaños número 103!", finalizó Thalía.

Además de esta denuncia, su hermana Laura Zapata hizo públicas algunas imágenes en las que se constata el actual estado de salud de la abuela.

"Ella es mi guerrera y la amo. Hoy cumple 103 años. Ilusionada y feliz me aislé para verla y festejarla, con gran ilusión cumplí todos los protocolos para asistir a su cumpleaños. Pasé la prueba del COVID-19, pero la felicidad se convirtió en gran dolor. Así la encontré", indicó Zapata en su cuenta de Twitter.

Zapata indicó que Doña Eva Mange Márquez presenta nueve escaras de decúbito y que ante los hechos, tomará acciones legales.

"Estos son los “cuidados” que le han procurado a mi abuela. Tiene nueve escaras de decúbito. No puedo creer que esto esté sucediendo. Situación que me ocultaron durante todo este tiempo. Hoy por fin pude ver todo el daño ocasionado. He tomado cartas en el asunto. Cárcel a responsables", aseveró la actriz de 64 años de edad.