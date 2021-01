Thalía engalana la portada de Vogue México por primera vez

Thalía también compartió la vulnerabilidad y el empoderamiento que ha tenido durante su crecimiento en la industria del entretenimiento y los cambios de su vida que la impulsaron a definirse como persona y convertirse en el ícono que representa hoy en día.

La artista aprovechó la oportunidad para transmitir la versatilidad de sus atrevimientos en la moda, que la han llevado a ser referente de estilo para distintas generaciones.

"Uno de mis sueños era tener mi portada en Vogue ¡Estar aquí es uno de esos pendientes que tenía en mi lista de deseos!," declaró Thalía.

"No hay manera que no sepas quién es Thalía, si creciste en Latinoamérica en los 90'. Decir su nombre es entrar en todo un imaginario al que, sigas su carrera o no, te toca una fibra. Thalía es México, pero también es Latinoamérica", comunicó Vogue México.

Celebración del legado musical

Thalía se ha encargado de crear algunos de los clásicos musicales de la historia de la música latina, por lo que la cantante celebró parte de su legado con el reciente lanzamiento digital de su colección Thalía: Los inicios, que incluye Thalía (1990), Mundo de cristal (1991), Love (1992), y Marimar (1994).

También, se encuentran el par de remixes para discoteca de su sencillo Love. Por primera vez, cada uno de estos clásicos ya están disponibles en todas las plataformas digitales de música.

"Sin importar el tiempo que pase, siempre voy a atesorar las hermosas memorias que viví con mis primeros discos. Me emociona muchísimo poder compartirlos nuevamente con mis fans, llenarnos de nostalgia y revivir juntos todos los sentimientos que contienen estos grandiosos clásicos”, dijo Thalía.