Thalía niega crítica contra Shakira por "Monotonía"

"Confirmamos que nuestra cliente no ha hecho transmisiones en vivo en ninguna plataforma desde febrero de 2022 y mucho menos ha realizado declaraciones de connotación negativa a la intérprete colombiana, con quien mantiene una amistad de años", agregó Acoustyle Communication.

El comunicado sale a luz luego de que una tiktoker reportara en sus redes que Thalía criticó fuertemente la más reciente canción de Shakira en una presunta transmisión que habría hecho en Instagram.

En el supuesto contenido, la intérprete de Amor a la mexicana consideraba que Monotonía era patética y señalaba a la colombiana de ser una mujer dramática por escribir una canción con dedicatoria a su expareja, el español Gerard Piqué.

"La canción me parece patética y Shakira una mujer dramática. Pienso que si ese hombre la dejó fue porque ya no la quiere. Ella debería considerarse y no tratar de dar lástima con ese tipo de canciones dedicadas a un hombre que ya no la quiere", fueron las supuestas declaraciones de Thalía, replicada en algunos medios como El Clarín.