Cinco canciones de Shakira sobre el despecho

Y a propósito de este lanzamiento, DIARIO LAS AMÉRICAS comparte una lista de cinco canciones en las que la expareja de Gerald Piqué habla acerca del despecho. No sería la primera vez que Shakira dedica una de sus canciones, al padre de sus hijos ya le dedicó Me enamoré.

Moscas en la casa

"Mis días sin ti son tan oscuros, tan largos, tan grises, mis días sin ti. Mis días sin ti son tan absurdos, tan agrios, tan duros, mis días sin ti", canta Shakira en la primera estrofa de Moscas en la casa, el octavo sencillo oficial de su álbum multiplatino de 1998 ¿Dónde están los ladrones?.

La colombiana compuso esta letra para el actor de telenovelas puertorriqueño Osvaldo Ríos, que para la fecha era su pareja sentimental y a quien -además- le dedicó otros 2 temas: Tú y Ojos así.

Si te vas

A través del pop-rock y con el mismo álbum de 1998, ¿Dónde están los ladrones?, Shakira narra con Si te vas cómo una mujer es sustituida por otra, cómo ella está herida y su voluntad de seguir adelante con su vida.

"Sé que volverás el día en que ella te haga trizas, sin almohadas para llorar. Pero si te has decidido y no quieres más conmigo, nada ahora puede importar porque sin ti el mundo ya me da igual", interpreta la cantautora de 45 años.

No

Con la colaboración del fallecido Gustavo Cerati, la artista aborda en No el conflicto que tiene una mujer que intenta decirle a su pareja que ella no quiere seguir con la relación, por lo que la separación sería lo mejor para ambos.

"No, no intentes disculparte. No juegues a insistir, las excusas ya existían antes de ti. No, no me mires como antes. No hables en plural, la retórica es tu arma más letal", expresa parte del tema estrenado el 11 de julio de 2005.

Antología

"Esta canción, la escribí cuando tenía 17 años porque a los 15 ya me había enamorado. Es más, la primera vez que me había enamorado tenía 4 años", dijo Shakira en un concierto al hacer referencia a la balada-pop.

Antología forma parte de Pies descalzos, el tercer álbum de estudio de la compositora que llegó al mercado el 6 de octubre de 1995.

"Para amarte necesito una razón y es difícil creer que no exista una más que este amor", se lee en la primera estrofa de la letra.

Te felicito

Y en su más reciente tema con Rauw Alejandro, que salió justo después de darse a conocer la ruptura de 12 años de relación con el futbolista Gerard Piqué, Shakira describe a una persona que señala de falso, doble cara y buen actor.

"Su filosofía barata no la compro. Lo siento, en esa moto ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto. Yo que ponía las manos al fuego por ti", canta la colombiana, quien en 2010 fue la artista encargada de dar voz a la canción oficial del Mundial de la FIFA.