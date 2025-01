"The Equalizer 2" se posiciona en 'streaming' tras siete años de estreno

MIAMI.- No siempre los éxitos llegan de inmediato en un proyecto, y muestra de ello es The Equalizer 2: luego de siete años de su estreno , la película protagonizada por Denzel Washington se ha convertido en un gran éxito en Prime Video.

"Los espectadores están redescubriendo ahora The Equalizer 2, ya que la película se ubica, al momento de escribir este artículo, como el séptimo título más popular en Prime Video en los EEUU. Si bien el título supera a The Creator (2024), Ryan Trahan (2019–) y The Family Stone (2005), se queda por debajo de otros títulos como A Quiet Place: Day One (2024), Culpa Tuya (2024) y, en la primera posición, Red One (2024)", reseñó el sitio web screenrant.com.