"The Last Sunrise": amor, deseo y drama en Mallorca

MIAMI.- Ya está en el catálogo de Prime Video The Last Sunrise. Basada en la novela homónima de la escritora Anna Todd, la historia nos presenta a Ry (Maia Reficco), una joven con una extraña enfermedad degenerativa que viaja a Mallorca con su madre Isolde (Eva Longoria) para despejarse del stress que le causa su delicado estado de salud. Entre playas de ensueño y una vida local fascinante, nuestra protagonista conoce a Julián (Fernando Lindez), un chico rebelde y protector de su pueblo con el que iniciará, sin proponérselo, un romance que cambiará sus vidas para siempre. Sensualidad, drama, intriga y vueltas de tuerca harán de The Last Summer una parada obligada para todos los amantes del género romántico en esta temporada.