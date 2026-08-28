viernes 28  de  agosto 2026
CINE

"The Last Sunrise": amor, deseo y drama en Mallorca

Entrevista con la escritora Anna Todd, la directora Carlson Young y los actores Maia Reficco y Fernando Lindez por el estreno del largometraje The Last Sunrise en Prime Video

The Last Sunrise es un drama romántico en las paradisíacas playas de Mallorca.

The Last Sunrise es un drama romántico en las paradisíacas playas de Mallorca.

Cortesía/ Amazon MGM Studios
Diario las Américas | LUIS BOND
Por LUIS BOND

MIAMI.- Ya está en el catálogo de Prime Video The Last Sunrise. Basada en la novela homónima de la escritora Anna Todd, la historia nos presenta a Ry (Maia Reficco), una joven con una extraña enfermedad degenerativa que viaja a Mallorca con su madre Isolde (Eva Longoria) para despejarse del stress que le causa su delicado estado de salud. Entre playas de ensueño y una vida local fascinante, nuestra protagonista conoce a Julián (Fernando Lindez), un chico rebelde y protector de su pueblo con el que iniciará, sin proponérselo, un romance que cambiará sus vidas para siempre. Sensualidad, drama, intriga y vueltas de tuerca harán de The Last Summer una parada obligada para todos los amantes del género romántico en esta temporada.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con la aclamada escritora Anna Todd (autora de la famosa saga After), la directora Carlson Young (The Blazing World, Upgraded), la cantante y actriz Maia Reficco (La Dolce Villa, Pretty Little Liars: Original Sin) y el actor Fernando Lindez (Elite, Dímelo bajito) por el estreno de The Last Sunrise. Ellos nos contaron cómo fue su proceso para construir la relación de Ry y Julián (desde el punto de vista actoral y de dirección), las similitudes y cambios entre la novela y esta adaptación, lo que cada uno agregó a la historia en este nuevo formato, el proceso de elección de casting y muchas cosas más.

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