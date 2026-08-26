miércoles 26  de  agosto 2026
DUELO

Industria del cine rinde homenaje a Tim Curry, gran villano de Hollywood

Personalidades como Carol Burnett o Luke Evans lamentaron y recordaron su faceta más villana en las producciones de Hollywood

Fotografía de archivo del 18 de mayo de 2005 que muestra al actor británico Tim Curry en Nueva York (Estados Unidos). Curry conocido por interpretar al Dr. Frank-N-Furter en el clásico de culto The Rocky Horror Picture Show, falleció a los ochenta años.

Fotografía de archivo del 18 de mayo de 2005 que muestra al actor británico Tim Curry en Nueva York (Estados Unidos). Curry conocido por interpretar al Dr. Frank-N-Furter en el clásico de culto 'The Rocky Horror Picture Show', falleció a los ochenta años.

Peter Foley / EFE

LOS ÁNGELES.- La industria del cine lamentó este miércoles la muerte del actor y comediante británico Tim curry, fallecido anoche en Los Ángeles a sus ochenta años, con personalidades como Carol Burnett o Luke Evans al recordar su faceta más villana en las producciones de Hollywood.

"Nos lo pasamos de maravilla trabajando juntos en Annie. Nadie podía interpretar a villanos entrañables mejor que él. Era un querido amigo. Tuve la suerte de conocerlo", escribió Burnett (en un mensaje compartido en sus redes sociales) junto a un fragmento de una de las escenas de la película en la que ambos trabajaron.

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El actor Luke Evans, quien nunca conoció a Curry en persona pero se encuentra ligado a él a través de su icónico personaje Dr. Frank-N-Furter en la versión de Broadway de The Rocky Horror Show, compartió una carta que le había escrito hace tres semanas.

"Solo quiero darte las gracias. Por tu actuación intrépida, por crear algo tan perdurable y por inspirar a generaciones de actores a ser un poco más valientes de lo que creían posible", indicó Evans.

Más reacciones

Otras personalidades de Hollywood como Michael McKean, amigo y coprotagonista en la película de comedia y misterio Clue (1985), quisieron recordar la última conversación que tuvieron con el actor, en la que hablaron sobre "la vida, el amor y la risa".

"El estado físico tan delicado en el que se encontraba ha terminado, lo cual es una bendición. Nuestra bendición fue haber tenido a Tim Curry en nuestras vidas. Descansa en paz, amigo mío", agregó McKean.

Lesley Ann Warren, también compañera de reparto en Clue, honró la memoria de Curry -en un mensaje en Intagram- al afirmar que fue un "brillante, divertidísimo e hilarante mago del arte".

El actor Rob Schneider, con quien compartió pantalla en Home Alone 2: Lost in New York, aseguró estar "devastado" por la muerte de un intérprete "verdaderamente talentoso del teatro y el cine. Su sola ceja podía expresar más que la mayor parte del lenguaje corporal de la mayoría de los actores", escribió -en un mensaje en X-.

Por su parte, la cantante y comediante Rosie O'Donell compartió una imagen de Curry y con el pie de foto llamándolo "el hombre más dulce".

FUENTE: EFE

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