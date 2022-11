Timothée Chalamet compra lujosa mansión en Beverly Hills

La propiedad fue construida en el año de 1976 y tiene un lote de 1.55 acres. La decoración de la casa cuenta con puertas francesas, techos abovedados, pisos de roble blanco, grandes ventanales, y chimenea.

Su extensión de 5.521 pies cuadrados se distribuye entre las cuatro habitaciones que posee, cinco baños, una cocina, un comedor, un ante comedor, el vestíbulo, una sala principal, una sala de estar, una sala de juegos, una sala de cine, el bar, la cava para vinos, entre otros espacios que se han detallado.

La casa también cuenta una piscina, terraza, áreas verdes, un spa, un comedor al aire libre, y una cancha de tenis.

El saxofonista Kenny G y el productor de Hollywood Jon Peters, son alguno de los famosos que vivieron en la propiedad antes de Upon y Verlander.

La mansión también se encuentra cerca de las casas de Cameron Diaz, Eva Longoria, Vin Diesel y John Mayer.

Timothée Chalamet saltó a la fama al protagonizar la película Call me by your name (2017), y ha cosechado una carrera exitosa con títulos que incluyen Lady Bird (2017), Hostiles (2017), Beautiful Boy (2018), A Rainy Day in New York (2019), Little Women (2019), The French Dispatch (2021), Dune (2021), Don't Look Up (2021).

Bones and All Lee (2022), Wonka (2023) y Dune: Parte 2 (2023), son alguna de las próximas producciones en las que Chalamet participa.