Lady Gaga y su prometido Michael Polansky dan la bienvenida a su primer hijo

La actriz y cantante Lady Gaga y Michael Polansky en la alfombra roja de la película "Joker: Folie à deux", presentada en competición durante el 81º Festival Internacional de Cine de Venecia, el 4 de septiembre de 2024.

MIAMI.- Lady Gaga siempre ha sabido cómo ser el centro de atención y en esta oportunidad vuelve a protagonizar titulares, y no precisamente con el anuncio de un nuevo disco o película. La cantante de 40 años ha dado la bienvenida a su primer hijo con su prometido Michael Polansky.

Aunque ni la artista ni sus representantes han confirmado el hecho, la información fue develada por una fuente cercana a la estrella a Page Six y la revista People.

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Si bien la noticia sorprende, la intérprete nunca escondió sus deseos de convertirse en madre.

En 2020, Gaga confesó a InStyle la importancia que tenía para ella formar una familia.

“Tengo muchísimas ganas de tener hijos”, dijo. “Estoy deseando ser madre. ¿No es increíble lo que podemos hacer? Podemos gestar un ser humano dentro de nosotras y hacerlo crecer. Luego nace, y es nuestra responsabilidad mantenerlo con vida”.

Y en 2025, dijo en The Late Show with Stephen Colbert que entre sus planes a futuro estaba la maternidad.

“Todas estas posibilidades están abiertas. Pero lo que realmente quiero es ser madre. Ese es mi próximo papel protagónico, espero”.

Relación

Gaga y Polansky fueron vinculados en 2020 durante una fiesta de año nuevo en Las Vegas.

Apenas unas semanas después, se dejaron ver juntos y muy cariñosos en el Super Bowl de Miami.

Al declararse el confinamiento por la pandemia de COVID-19, la pareja pasó la cuarentena juntos, lo que fortaleció aún más su vínculo.

Aunque han mantenido su relación lejos de las redes y los medios, en julio de 2024, la artista reveló su compromiso con Polansky durante los Juegos Olímpicos de París.